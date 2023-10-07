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المؤتمر نت - عُقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الثاني الذي يشرف عليه المجلس السياسي الأعلى وبمشاركة مؤسسة بنيان التنموية وممثلون عن وزارتي الصناعة والتجارة والشؤون الاجتماعية والعمل واللجنة الزراعية

لقاء تشاوري لتطوير المشاريع الصغيرة والأصغر للأسر المنتجة

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
لقاء تشاوري لتطوير المشاريع الصغيرة والأصغر للأسر المنتجة
عُقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الثاني الذي يشرف عليه المجلس السياسي الأعلى وبمشاركة مؤسسة بنيان التنموية وممثلون عن وزارتي الصناعة والتجارة والشؤون الاجتماعية والعمل واللجنة الزراعية السمكية العليا والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والأسر المنتجة، لتطوير المشاريع الصغيرة والأصغر للأسر المنتجة.

وخلال الفعالية أوضح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي أن اللقاء التشاوري الثاني أتى ضمن سلسلة اجتماعات ولقاءات، بهدف تطوير المشاريع الصغيرة والأصغر للأسر المنتجة وفق برنامج وخطوات منظمة، وأن أولى هذه الخطوات تشكيل لجنة تحضيرية كإطار منظم للأسر المنتجة، والتي ستشمل ممثلون عن الأسر المنتجة والأسواق وكافة المؤسسات والجهات المعنية، منوهاً الى اتفاق تم مسبقاً مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية لتشكيل لجنة توازي اللجنة التحضيرية للاجتماع مع بعض والخروج برؤية وآلية موحدة ومنظمة، لتحقيق آمال وطموحات الأسر المنتجة، والتي ستنعكس على جانب مهم في الاقتصاد الوطني على طريق الوصول الى الاكتفاء الذاتي.

وأشار النعيمي الى أن ما تحققه الأسر المنتجة من إنتاج رغم الظروف الصعبة، يُعَّد مظهر من مظاهر الانتصارات التي يحققها الشعب اليمني أمام العدوان والحصار على مدى ما يقارب تسع سنوات، وأن اللقاء يتزامن مع الانتصارات العظيمة التي يسطرها الشعب العربي الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والتي كان آخرها عملية طوفان الأقصى التي أطلقها أبطال المقاومة الفلسطينية صباح اليوم وتحقق أهدافها وانتصاراتها بنجاح كبير.

من جانبه دعا نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري أصحاب المشاريع االصغيرة سرعة التسجيل مجاناً، مبدياً استعداد الوزارة التعاون في تطوير مشاريعهم من خلال التسويق تشجيعاً لمنتجاتهم وأعمالهم، آملاً تنفيذ أي مخرجات لمثل هذه اللقاءات بشكل كامل وترجمتها على أرض الواقع.

من جهته قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية زيد الرزامي، إن هناك برنامج وطني تشرف عليه الحكومة من ضمنه دعم المشاريع الصغيرة والأصغر للأسر المنتجة، للحد من البطالة وتشجيع المنتج المحلي على طريق الوصول الى الاكتفاء الذاتي خاصة في الملبوسات بالاضافة الى المنتجات الأخرى، داعياً الى تكاتف كافة الجهود لتطوير هذا القطاع من حيث الانتاج والتسويق حتى تخرج هذه المنتجات الى الاسواق بجودة عالية.

بدوره أبدى نائب رئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس كمال مرغم استعداد الهيئة لتقديم كافة الدعم الفني للدفع بهذه المنتجات الى الأمام، مشيراً الى أن الهيئة كانت حاضرة بالدعم من خلال تدريب الأسر المنتجة بالشراكة مع مؤسسة بنيان التنموية، كما أن المواصفات والمقاييس ستعمل على تقييم وفحص هذه المنتجات كيميائياً وعلى مستوى الخصائص حتى تخرج الى السوق بجودة عالية تحضى بثقة المستهلك ومن خلالها يتم إحلالها محل المنتجات الخارجية، وتمثل خطوة مهمة في تشجيع ودعم المنتج المحلي على طريق الوصول الى الاكتفاء الذاتي.

وفي الفعالية تم الاستماع الى عروض عدد من أعمال الأسر المنتجة، وابتكاراتها في تحويل عدد من الاصناف الى منتجات محلية بعدد من المشتقات بجودة عالية.








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