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أخبار
المؤتمر نت - تدشين حملة التوعية بالسعر الجديد للخبز

صنعاء: تدشين حملة التوعية بالسعر الجديد للخبز

المؤتمرنت -
صنعاء: تدشين حملة التوعية بالسعر الجديد للخبز

تدشن حملة التوعية بالسعر الجديد للخبز
دشنت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة اليوم، حملة التوعية وتوزيع الملصقات الخاصة بالسعر الجديد للخبز المحدد بمبلغ 400 ريال للكيلو جرام .

وأوضح وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر أن حملة التدشين في أمانة العاصمة والمحافظات بالتزامن، تهدف الى التوعية بالسعر الجديد ، وإلزام المخابز والافران ومنافذ البيع بإشهار أسعار الخبز وفق القرار الجديد الصادر من الوزارة .

وأشار الى أن الوزارة ومكاتبها ستبدأ مرحلة الضبط للمخالفين بعد إنتهاء المهلة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين .

وعبر الوزير المطهر عن الشكر للأفران والمخابز التي بادرت للإلتزام بالتسعيرة الجديدة وفق القرار الجديد .. داعيا كافة الأفران والمخابز للإلتزام بالتسعيرة الجديدة خلال مدة المهلة الممنوحة لهم المحددة بأسبوع واحد .

فيما أشار وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران الى أنه تم وضع التسعيرة الجديدة للكيلو جرام الخبز بعد إحتساب كافة التكاليف مع احتساب هامش ربح بما يحمي المستهلك ويمنع الأضرار بأصحاب الأفران والمخابز .

بدوره أشار مدير مكتب الصناعة والتجارة والصناعة في أمانة العاصمة ماجد السادة إلى ان المكتب وفروعه في المديريات بدأ حملة واسعة لتوزيع الملصقات للتسعيرة الجديدة وفق خطة تضمن تغطية كافة المناطق .

ولفت الى أن الحملة تتضمن توزيع كروت خاصة لأصحاب الافران بشأن عمليات الرقابة الميدانية لقيام أي معقب ميداني بتسجيل اسمه ورقم التكليف وغيرها من البيانات بما يضمن حماية أصحاب الافران والمخابز من عمليات الابتزاز ويسهم إنجاح عملية الرقابة الميدانية وخروجها بنتائج إيجابية يلمس أثرها المواطن .

شارك في تدشين الحملة نائبا مدير مكتب الصناعة والتجارة في الأمانة محمد سودان و عبود العنسي .








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