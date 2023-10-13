الجمعة, 13-أكتوبر-2023 الساعة: 11:19 م - آخر تحديث: 11:18 م (18: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
منح البروفيسور عبدالعزيز بن حبتور وسام الوحدة اليمنية الخالدة
عبدالرحمن سلطان*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
حتى لا ‬يستفحل‮ ‬‬التواجد‮ ‬العسكري‮ ‬الأمريكي‮ ‬باليمن
يحيى علي نوري
حكومة الخيانة والارتزاق (اليمنية) تواصل بيع خيرات اليمن لممثلي دول العدوان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى 1900 شهيداً، منهم 614 طفلاً و370 سيدة، وإصابة 7696 مواطناً بجراح مختلفة

ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 1900 بينهم 614 طفلاً

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 1900 بينهم 614 طفلاً
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى 1900 شهيداً، منهم 614 طفلاً و370 سيدة، وإصابة 7696 مواطناً بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

وطالبت وزارة الصحة في بيان لها مساء اليوم، "بوقف فوري لجرائم الاحتلال التي راح ضحيتها 1900 شهيدا، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم ألفي طفل و1400 سيدة".

وأضاف البيان: "الاحتلال خدع المواطنين واجبرهم على النزوح، ثم ضاعف إجرامه باستهدافهم، وراح ضحيته 200 مواطن بين شهيد وجريح".

وشددت الوزارة على أن "جرائم الاحتلال الصهيوني بحق عوائلنا الفلسطينية أدت إلى إبادة 50 عائلة داخل منازلهم وخلال نزوحهم القسري وهذه المجازر راح ضحيتها 500 شهيد من أفرادها".

وتابع البيان: "الاحتلال الصهيوني يمعن في استهداف وقتل الكوادر الطبية والإسعافية خلال مهامها الإنسانية في إخلاء ضحايا العدوان مما أدى الى استشهاد 15 فرد من الكوادر الطبية وإصابة 27 آخرين".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة ونقل المرضى والطواقم إلى مستشفى النصر للأطفال وذلك بعد استهدافه بقنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا، وهو المستشفى الثاني الذي يخرج عن الخدمة في القطاع.

وأكدت وزارة الصحة أن آلاف المواطنين المشردين من بيوتهم يتوسدون ساحات المستشفيات أمام الأعداد الهائلة من الجرحى الذين تضيق بهم ممرات المستشفيات مما بشكل ضغطا مركبا على المنظومة الصحية الهشة بفعل الحصار على غزة.

وطالبت الوزارة بالعمل الفوري لفتح ممر أمن لضمان وصول الإمدادات الطبية والوقود وأسرة للمستشفيات وسيارات الإسعاف والوفود الطبية، والسماح بمغادرة مئات الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 70 شهيدًا جراء استهداف قافلة نازحين في غزة
فنون ومنوعات: دنيا وإيمي سمير غانم تدعمان فلسطين
عربي ودولي: بوتين يرفض الحصار الصهيوني على غزة
علوم وتقنية: علامات تدل على الجلطة الدماغية
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 1843
عربي ودولي: رداً على الاحتلال.. داخلية غزة: لن نترك بيوتنا
رياضة: مجموعات متوازنة للعرب بكأس أمم إفريقيا
اقتصاد: أفضل أداء أسبوعي للذهب منذ مارس
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الـ60 لثورة 14 أكتوبر
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين إلى 1572
أخبار: الشريف: الاحتفاء بثورة 14 أكتوبر استحضاراً لتضحيات طرد الاحتلال
رياضة: منتخب اليمن يضرب سيرلانكا بثلاثية
أخبار: بدء صرف الكفالة الشهرية لأبناء الشهداء
عربي ودولي: 1449 شهيداً فلسطينياً و6868 مصاب
فنون ومنوعات: رسالة مؤثرة من شريهان للشعب الفلسطيني
فنون ومنوعات: محمد الشقنقيري يتعرض لحادث سير مروع
اقتصاد: الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين
عربي ودولي: أبو عبيدة يكشف تفاصيل عملية طوفان الأقصى
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالوهاب القاضي
أخبار: ربع سكان اليمن بحاجة للرعاية النفسية
عربي ودولي: 1200 شهيد و5600 جريح في غزة
اقتصاد: الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 12 أكتوبر
علوم وتقنية: كشف أخطر مرض يصيب العيون
مجتمع مدني: 9 طرق لـ تحسين الحالة النفسية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023