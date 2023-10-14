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أخبار
المؤتمر نت - جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 14 أكتوبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 14 أكتوبر

المؤتمرنت -
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 14 أكتوبر
في مثل هذا اليوم 14 أكتوبر على مدى الثماني السنوات الماضية، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة غارات جوية على مختلف المحافظات أسفرت عن شهداء وجرحى وخسائر مادية كبيرة.

ففي 14 أكتوبر 2015، استشهد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وأصيب ثلاثة آخرين جراء قصف طيران العدوان منازل مواطنين ومضخة مياه ومحل تجاري وسيارة نقل كبيرة محملة مواد غذائية في منطقة وادي الزيح ما بين مديريتي المحابشة والشاهل بمحافظة حجة.

استشهد أربعة مواطنين جراء استهداف الطيران المعادي بعدد من الغارات مطار تعز الدولي أسفرت أيضاً عن تضرر منشآت المطار ومرافقه وخزانات الوقود، كما استهدف منطقة مفرق ماوية خلف وإحدى المدارس في منطقة الوازعية ما أدى إلى تهدم وتضرر عدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وفي محافظة صعدة استشهد ثلاثة مواطنين وتضرر منزل بأضرار بليغة في غارة شنها طيران العدوان على منطقة العوالي بمديرية ساقين، فيما استشهد مواطن وأصيبت ثلاث نساء جراء غارتين لطيران العدوان على منزل أحد المواطنين في منطقة العلايا بمديرية غمر أدتا إلى تدميره وتضرر منازل مجاورة.

كما شن الطيران سلسلة من الغارات على منطقة تيقرهد ومعين ماء بوادي بني سعد الواقع بمديرية ساقين، ودمر بثلاث غارات شبكة الاتصالات الواقعة بجبل السبيل في مديرية الصفراء، وبعدة غارات أخرى شبكة الاتصالات في جبل حرم بمديرية رازح الحدودية.

طيران العدوان شن عدة غارات على مناطق الخزينة وحمصان وكريش بمديرية مكيراس ومنطقة الوهبية بمديرية السوادية في محافظة البيضاء، مستهدفا منشآت عامة وخاصة ما أدى إلى تدمير منزل أحد المواطنين وأضرار في تلك المنشآت.

واستهدف الطيران المعادي بعدة غارات منطقة الحجز بمدينة عمران مخلفا أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، كما استهدف منطقة حواري بمديرية حوث، كما استهدف بأربع غارات مدينة براقش التاريخية بمديرية مجزر محافظة مأرب خلفت دمارا كبيرا في السور الشمالي للمدينة التي يعود تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام والمعبد التابع لها.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد أربعة مواطنين من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

واستشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين في غارتين لطيران العدوان استهدفتا المركز التعليمي بمديرية السبرة محافظة إب، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

كما استشهدت امرأة في قصف صاروخي سعودي استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية شدا بمحافظة صعدة.



وفي المحافظة نفسها شن طيران العدوان سبع غارات على الثعبان والمحرق وجبل شعيب وغارة على مفرق آل الزماح وغارتين على منطقة محديدة بمديرية باقم، ست غارات على منطقتي الصوح والفرع بمديرية كتاف وغارتين على منطقة الصافية بمديرية الظاهر الحدودية وغارتين على الخط العام الرابط بين مديريتي الظاهر وحيدان، وغارة استهدفت قرية الروس بمنطقة مران وغارة على ذويب السفلى في مديرية حيدان خلفت أضراراً في مزارع وممتلكات المواطنين.

وشن طيران العدوان خمس غارات على شبكة الاتصالات في جبل اسبيل بمديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار، وثلاث غارات على منطقة نقم بمديرية آزال بأمانة العاصمة، أدت إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة واستهدف بغارة جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء مخلفا أضرارا في الممتلكات العامة.

طيران العدوان شن غارتين على مناطق المطار ووادي نوع في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وفي 14 أكتوبر 2017، شن طيران العدوان ست غارات على مناطق الثعبان والمصاحف والسداد بمديرية باقم، وغارتين على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، وخمس غارات على جبل الدود وموقع العمود وغارة على وادي جاره في جيزان، وست غارات على موقعي الطلعة والشرفة في نجران.

طيران العدوان شن 24 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارتين على مديرية باجل بمحافظة الحديدة، وغارة على مديرية المطمة بمحافظة الجوف وغارة منطقة المدفون بمديرية نهم في محافظة صنعاء.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن بقذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة العدوان على قرية الحيدية بمديرية القبيطة في محافظة لحج.

وشن طيران العدوان غارة أدت إلى قطع الطريق العام في منطقة بركان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديريتي باقم ورازح الحدوديتين.

وشن الطيران المعادي غارتين شمال شرق مطار الحديدة.

وفي 14 أكتوبر 2019، شن طيران العدوان سبع غارات على مديرية حرض، وأربع غارات على مديرية عبس في محافظة حجة، وثلاث غارات على مديرية مجز بمحافظة صعدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 13 غارة على مديريتي مدغل وصرواح في محافظة مأرب، وست غارات على منطقة الخنجر، وغارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

طيران العدوان شن غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارة على منطقة بني معاذ بمديرية سحار محافظة صعدة.

واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في الجبلية وحيس بمحافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.

وفي 14 أكتوبر 2021، أصيبت امرأة مسنة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.

واستهدف طيران العدوان بـ28 غارة مديرية العبدية، وبست غارات مديرية الجوبة، وبخمس غارات مديرية صرواح في محافظة مأرب، خلفت أضراراً بمنازل وممتلكات المواطنين، وشن غارة منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وشن الطيران التجسسي غارة على مديرية اللحية بمحافظة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وقصفوا بالمدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب مواطنان إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان شرقي محافظة الجوف.

وفي محافظة الحديدة، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وقصفوا بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.








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