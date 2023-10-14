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أخبار
المؤتمر نت - استشهاد 28 كادرا طبيا فلسطينياً بقصف الاحتلال

استشهاد 28 كادرا طبيا فلسطينياً جراء قصف الاحتلال الصهيوني

المؤتمرنت -
استشهاد 28 كادرا طبيا فلسطينياً جراء قصف الاحتلال الصهيوني
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 28 كادرا يعملون في القطاع الصحي استشهدوا، وأصيب العشرات منهم، خلال العدوان الصهيونى المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وأضافت الوزيرة مي الكيلة في بيان صحفي اليوم السبت، أن 15 مستشفى تضررت جراء القصف، وتوقف اثنان منها عن تقديم الخدمة، كما تم إلحاق الضرر بـ28 مركبة إسعاف وتعطلت عن العمل.

وجددت مناشداتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية، بتوفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية والمرضى والجرحى الذين يتعرضون يوميا للقصف الصهيوني.

وأضافت أن قوات العدو تهدد يوميا مستشفيات قطاع غزة بالإخلاء، وهو تهديد واضح بحياة مئات المرضى والجرحى بينها مستشفى الدرة للأطفال، الذي تم إخلاؤه أمس بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا، وقبله مستشفى بيت حانون الذي توقف عن العمل أيضا جراء القصف الصهيوني.








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