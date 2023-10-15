المؤتمرنت -

تدشين حملة واسعة لضبط المخالفين لسعر الخبز

دشنت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات وفروعها بالمديريات اليوم حملة لضبط المخالفين لقرار الوزارة بتحديد سعر الكيلو الجرام للخبز بمبلغ 400 ريال وحجم قرص الخبز الواحد بوزن 50 جرام.



وقال وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر إن الوزارة أعدت خطة للرقابة الميدانية وفق آليات شفافة بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية يلمس أثرها المواطن في خفض سعر الخبز.



وأوضح أن العمل على تخفيض معاناة المواطنين وحماية لقمة عيشهم من الاستغلال يعد من أهم أولويات الوزارة.



وثمن وزير الصناعة والتجارة التجاوب الكبير مع القرار الجديد بشأن سعر الخبز.. مؤكدا أن الوزارة ومكاتبها ستتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.



فيما أكد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران أهمية الحملة في تثبيت السعر الجديد للخبز وضبط المخالفين.. موضحاً أن الحملة جاءت بعد إنتهاء فترة المهلة والتوعية التي استمرت أسبوع.



وأشار إلى استمرار الحملة الرقابية الميدانية لضبط المخالفات والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية الرادعة.. داعياً السلطات المحلية وكافة الجهات الأخرى للتعاون مع الوزارة ومكاتبها لإنجاح الحملة وضرورة تظافر الجهود لحماية لقمة العيش من الاستغلال.



وحث المواطنين على الرقابة المجتمعية والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم المجاني للوزارة (174).



من جانبه أشار مدير مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة ماجد السادة ان الفرق الميدانية تعمل في كافة المديريات بما يضمن تغطية كافة المناطق.



ولفت إلى أن الحملة ستشمل كافة منافذ البيع والتأكد من تطبيق قرار الوزارة بشأن السعر الجديد للخبز.