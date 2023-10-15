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المؤتمر نت - أكد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، عدم السماح بالتلاعب بالأسعار، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بأقوات المواطنين

أمين العاصمة يحذر من مغبة التلاعب بالأسعار

المؤتمرنت -
أمين العاصمة يحذر من مغبة التلاعب بالأسعار
دشن أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ووكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة محمد قطران، اليوم حملة ميدانية لضبط الأفران والمخابز المخالفة للسعر الجديد للخبز.

وخلال التدشين بمديرية معين اطلع أمين العاصمة ووكيل الوزارة ومعهما مدير مكتب الصناعة بالأمانة ماجد السادة، ومدير المديرية عبدالملك الرضي، على مدى التزام المخابز والأفران ونقاط البيع بالسعر الجديد للخبز المحدد بمبلغ 400 ريال للكيلو جرام والبيع بالميزان.

وأشار الدكتور عباد، إلى أن النزول الميداني من قبل السلطة المحلية بالأمانة ومكتب الصناعة والوزارة يهدف إلى التأكد من تطبيق قرار التسعيرة الجديدة للخبز والتزام جميع المخابز والأفران بمديريات الأمانة بالقرار.

وأكد عدم السماح بالتلاعب بالأسعار خصوصا فيما يتعلق بسعر الخبز، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بأقوات المواطنين.

ووجه أمين العاصمة، مدراء المديريات ومكتب الصناعة وفروعه بالمديريات، بتنسيق الجهود واستمرار النزول الميداني للرقابة على جميع الأفران والمخابز ومنافذ البيع وإلزامهم بالسعر الجديد للخبر والبيع بالوزن المحدد بقرار وزارة الصناعة والتجارة.

وأهاب بكافة المخابز والأفران الالتزام بالتسعيرة الجديدة للخبز والبيع بالميزان.. داعيا المواطنين إلى التعاون مع مكاتب الصناعة والمديريات بالإبلاغ عن أي مخالفة لتسعيرة ووزن الخبز.

بدوره أوضح مدير مكتب الصناعة بأمانة العاصمة السادة، أن المكتب وفروعه بالمديريات باشر اليوم أعمال النزول الميداني للتأكد من التزام جميع الأفران والمخابز ومنافذ البيع بقرار الوزارة بتحديد سعر الكيلو جرام للخبز بمبلغ 400 ريال وأن لا يقل حجم القرص الواحد عن 50 جرام.

وأشار إلى أن حملة الرقابة تأتي بعد تنفيذ حملة التوعية بالسعر الجديد للخبز والانتهاء من المهلة التي منحتها الوزارة لجميع الأفران والمخابز ومنافذ البيع للالتزام بالتسعيرة الجديدة.. معبرا عن الشكر لأصحاب الأفران والمخابز الملتزمون بالسعر الجديد وتجاوبهم بعد حملة التوعية.

وذكر السادة، أن المكتب وضع آلية لعملية النزول للرقابة من خلال توزيع فرق ميدانية للضبط على مستوى أمانة العاصمة بموجب كروت مخصصة للجان المكلفة على جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع، وتقييد المخالفة في الكرت.








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