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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدو الصهيوني على غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 2450 شهيدًا، و9200 جريح

2450 شهيد و9200 جريح في العدوان على غزة

المؤتمرنت -
2450 شهيد و9200 جريح في العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدو الصهيوني على غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 2450 شهيدًا، و9200 جريح.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأنه بين الشهداء 724 طفل و458 سيدة، فيما بين المصابين 2450 طفلا و1536 سيدة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، أن ما قتلته قوات العدو خلال ثمانية أيام من عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يوما خلال حرب 2014 ما يؤكد أن ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ترقى للتطهير العرقي.

وأوضح أن الاستهداف الصهيوني للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين ومعظم الضحايا أطفال ونساء خلال 24 ساعة الماضية.

ولفت إلى أن 70 في المائة من سكان غزة وشمال غزة يحرمون من الخدمات الصحية بسبب العدوان الصهيوني.

وخلال الساعات الأخيرة شنت طائرات العدو عشرات الغارات الهمجية ودمرت العديد من المنازل على رؤوس قاطنيها مقترفة مجازر مروعة.

ومنذ يوم السبت (السابع من أكتوبر الجاري) تشن طائرات العدو عمليات قصف واسعة وعشوائية ضد المنازل والشوارع والمنشآت المدنية في قطاع غزة كشكل من أشكال الانتقام ضد المدنيين الفلسطينيين.

وتسبب العدوان الهمجي بتدمير آلاف الوحدات السكنية والمنشآت وإجبار أكثر من نصف مليون على النزوح من منازلهم، فيما هناك تهديدات بقصف المستشفيات، ومحاولات لتهجير سكان شمال القطاع إلى جنوبه.








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