المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر

في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، مُرتكباً جرائم بحق المواطنين في عدد من المحافظات.



ففي 16 أكتوبر 2015، استشهد ثلاثة مواطنين بينهم ذو يزن نجل رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وأصيب آخرون أحدهم نجله معين، جراء ثلاث غارات شنها طيران العدوان على منزله في مديرية جهران بمحافظة ذمار.



واستشهد مواطن وجرح ستة آخرين بينهم طفل ودمر عدد من المحلات التجارية في غارات شنها طيران العدوان بقنابل عنقودية محرمة دولياً على سوق حيدان الشعبي بمديرية حيدان في محافظة صعدة.



ودمر طيران العدوان منزلين في مدينة ضحيان بمديرية مجز بعدد من الغارات وتضرر مزرعة أحد المواطنين، كما استهدف بست غارات مناطق متفرقة بمديرية كتاف.



واستشهد مواطنان وأصيب أربعة آخرين جراء استهداف طيران العدوان مسجد العرقوب وتدميره بالكامل في مديرية الطيال بمحافظة صنعاء، وشن عشر غارات على المنطقة الواقعة بين قريتي المحاقرة والتخراف في مديرية سنحان ما أدى إلى أضرار بليغة في المنازل والأراضي الزراعية، وثلاث غارات على منطقة وعلان بمديرية بلاد الروس، وغارتين على الكسارات في منطقة المحجر بمديرية همدان مخلفا أضراراً مادية.



واستهدف الطيران المعادي بسلسلة غارات منطقة النهدين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين، وبغارة مبنى إدارة الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة بمدينة حرض محافظة حجة.



وشن طيران العدوان سلسلة من الغارات على سوق مكيراس الشعبي بمحافظة البيضاء ما أدى إلى أضرار بليغة في محلات المواطنين وممتلكاتهم، واستهدف مديرية السوادية ومشروع مياه الشرية ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتضرر العديد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، دمر طيران العدوان بغارة منزل المواطن سعد الصرفي بمنطقة صرف في مديرية بني حشيش محافظة صنعاء، وشن غارة على جبل الجميمة خلفت أضرارا بالممتلكات العامة وأبراج الاتصالات واستهدف مناطق أخرى في المديرية ذاتها بعشرين غارة، وبغارة منطقة الغوش بمديرية همدان تسببت في أضرار بالأراضي الزراعية.



وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة الحصامة بمديرية شدا، وغارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، وغارة على منطقة بني صياح بمديرية رازح، وغارة على الخربان بمنطقة مران مديرية حيدان خلفت جميعها أضرارا بليغة في ممتلكات المواطنين، وشن أربع غارات على البقع وغارتين على منطقة سلاطح، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وشن طيران العدوان غارتين على بئر ومزرعة أحد المواطنين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، وغارتين على المنطقة الخامسة بمحافظة الحديدة، كما شن أربع غارات على منطقة الدود في جيزان، وأربع غارات على منطقتي عطان والحفا بأمانة العاصمة، وغارة على مديرية حرض في حجة.



وفي 16 أكتوبر 2017، استشهد ثلاثة أشخاص بينهم سائق شاحنة سوري الجنسية وأصيب أربعة آخرين جراء غارتين لطيران العدوان على ثلاجة تبريد لتصدير الرمان في منطقة الجعملة بمديرية مجز في محافظة صعدة، كما شن ثماني غارات على أماكن متفرقة من مديرية باقم، وثلاث غارات على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر، وغارتين على منطقة الصوح بمديرية كتاف وتعرضت منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



الطيران المعادي شن سبع غارات على مدينة الربوعة في عسير، وغارة على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة وغارتين على تبة القناصين في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وغارتين على منطقة مسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارة على منطقة القد بمديرية رازح وغارة على مديرية شدا في محافظة صعدة، بينما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديريتي شدا ورازح الحدوديتين.



وفي 16 أكتوبر 2020، استشهد الطفل جمال جميل علي البالغ من العمر 10 سنوات وأصيب الطفلان أنس جعفر حمود، ومروى حمود سعيد، إثر سقوط قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على حي المخبز الآلى بمديرية صالة محافظة تعز.



واستشهدت طفلة في الخامسة من العمر وأصيبت شقيقتها جراء قصف صاروخي سعودي على مديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية مجزر، وغارتين على مديرية رحبة في محافظة مأرب، وثلاث غارات على منطقة الخنجر، وغارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في مديرية حيس، وقصفوا بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استهدف طيران العدوان بـ24 غارة مديرية صرواح وبست غارات مديرية العبدية في محافظة مأرب خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين، وشن غارتين على منطقة اللبنات في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وغارتين على منطقة البقع قبالة نجران.



وشن الطيران التجسسي أربع غارات على الفازة والتحيتا بمحافظة الحديدة، بينما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 16 أكتوبر 2022 شن الطيران التجسسي غارة على حيس، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.