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المؤتمر نت - منظمة: ملايين اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي

منظمة: ثلث سكان اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي

المؤتمرنت -
منظمة: ثلث سكان اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي
أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بأن أكثر من ثلث سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت المنظمة إن محافظتي حجة والجوف برزتا كأكثر المحافظات اليمنية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. لافتة إلى أن معدل انتشار الجوع وضُعف التنوع الغذائي وعدم كفاية استهلاك الغذاء كان الأعلى نسبياً في كلا المحافظتين عنه في الأشهر السابقة من العام الجاري".

وأكدت منظمة الأغذية الأممية في الاستطلاع ـ الذي أجرته في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي واستهدف كل المحافظات اليمنيةـ أن ما نسبته 56.6% من إجمالي السكان في محافظة حجة يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي).

وبخصوص محافظة الجوف فإن ثمة ما نسبته 45.7% من سكان المحافظة يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة، تليها محافظة الحديدة بنسبة 42.1%.

وذكر الاستطلاع أن ما نسبته 33.5% من الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن عانت من انعدام الأمن الغذائي بما يعادل مستوى الأزمة وما فوقها، فيما أشار 29% من الأسر إلى أنها عانت من جوع متوسط أو شديد؛ كما أفاد 36% عن تنوع غذائي معتدل أو ضعيف، واستهلك ما يقرب من 43% طعاماً غير كافي أو الحد الأدنى من الغذاء خلال أغسطس 2023.

وأوصى التقرير بضرورة توسيع نطاق المساعدات المتعلقة بالأمن الغذائي وسبل العيش للأسر في كافة المجتمعات الضعيفة خاصة حجة والجوف.








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