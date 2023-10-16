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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 2808 شهداء، بينهم 853 طفلاً و936 امرأة، و10850 مصاب

ارتفاع شهداء غزة إلى 2808 بينهم 853 طفلاً

المؤتمرنت -
ارتفاع شهداء غزة إلى 2808 بينهم 853 طفلاً
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم الاثنين، الى 2808 شهداء، بينهم 853 طفلاً و936 امرأة، و10850 مصاب.

وبحسب وكالة (معا) الإخبارية، أكد المكتب الإعلامي الحكومي، ان الـ 24 ساعة الماضية شهدت استشهاد 254 مواطناً و562 إصابة، لترتفع الحصيلة إلى 2808 شهداء وإصابة 10850 مواطناً بجراح مختلفة.

واكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة اشرف القدرة ان اعداد الشهداء تحت الانقاض اكبر من اعداد الشهداء الذين وصولو المشافي.

واوضح المكتب ان 64% من الشهداء هم نساء وأطفال حيث توزعت كالتالي: 936 امرأة و853 طفلاً، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.

واشار الى ان المباني المهدمة بلغ عددها 3731 مبنى سكني تضم 10500 وحدة سكنية هدمها العدوان الصهيوني بشكل كلي، فيما تضررت نحو عشرة آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وطال العدوان الصهيوني المدارس، حيث أخرج الاحتلال 18 مدرسة عن الخدمة جراء تضررها بشكل بليغ، فيما تضررت 150 مدرسة بأضرار متفاوتة.

فيما ارتقي 127 موظفاً من الكوادر التعليمية ومئات الطلبة ارتقوا خلال العدوان الصهيوني المتواصل لليوم العاشر توالياً.








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