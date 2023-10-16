المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 2837

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 2837 في العدوان المتواصل الذي تشنه قوات العدو الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية لليوم العاشر على التوالي.



وأوضحت أن 2778 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، إلى جانب إصابة 10 آلاف جريح.



وفي ‏‎الضفة الغربية استشهد 59 مواطنا، وأصيب أكثر من 1250 آخرون.



يشار إلى أن 64% من الشهداء هم نساء وأطفال، حيث استشهدت 936 امرأة، واستشهد 853 طفلاً، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.



وتعرض 3731 مبنى سكنيا تضم 10500 وحدة سكنية هدمها العدو الصهيوني لتدمير بشكل كلي، فيما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.



وطال العدوان الصهيونى المدارس، وأخرج 18 مدرسة عن الخدمة جراء تضررها بشكل بليغ، فيما تضررت 150 مدرسة بأضرار متفاوتة، إضافة إلى أن 127 موظفاً من الكوادر التعليمية ومئات الطلبة استشهدوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل لليوم العاشر على التوالي.