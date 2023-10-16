المؤتمرنت -

مرور الأمانة يغلق طريق سائلة صنعاء

أعلنت إدارة مرور أمانة العاصمة اليوم، عن إغلاق جزئي للحركة المرورية في سائلة صنعاء من مساء اليوم بدءاً من جسر الخرابة حتى جسر الحرية، وذلك لإستئناف العمل بمشروع إعادة تأهيل الخط الرئيسي الناقل للصرف الصحي في السائلة “المرحلة الثانية”.



وحددت شرطة المرور بالأمانة في بيان، الخطوط البديلة لحركة السير على النحو الآتي:-



– القادمين من جسر الأرصاد لديهم ثلاثة خيارات:



1- الإتجاه يمين من بعد جسر شعوب باتجاه المستشفى العسكري.

2- العودة إلى شارع القيادة.

3- عبر الضفة الغربية للسائلة.



– القادمين من الحصبة :



1- يستمر بالمسير من فكة الخرابة.

2- اتجاه الغرفة التجارية او مستشفى الشرطة.

3- شارع الجامعة العربية.



ودعت شرطة المرور بالأمانة السائقين ومستخدمي طريق السائلة إلى إتباع الإرشادات المرورية الدالة على الخطوط البديلة لمنطقة الإغلاق، حرصاً على سلامة الجميع وللحد من الإزدحام وعدم عرقلة المواطنين.