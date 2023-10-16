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المؤتمر يرحب بمبادرة المشاط بشأن تعز ويدعو أبنائها للضغط لتنفيذها

رحبت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بما تضمنته كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بشأن محافظة تعز والتي ألقاها اليوم خلال اللقاء الموسع بالمحافظة.



وقالت الأمانة العامة للمؤتمر: إن ما اعلنه رئيس المجلس السياسي من مبادرة بشأن تعز والتي تنص على (أن توقف جميع الجبهات العسكرية، وتحييد المحافظة، وتدار محافظة تعز بإدارة مشتركة) هي مبادرة مهمة تنطلق من حرص المجلس السياسي والقيادة في صنعاء على حل الإشكاليات وفقاً لتفاهمات داخلية يمنية بعيداً عن إتاحة المجال أمام أي تدخلات خارجية من شأنها العرقلة.



وعبرت الأمانة العامة للمؤتمر عن أملها في أن يقبل الطرف الآخر المتمثل في ما يسمي بحكومة الشرعية بالمبادرة اذا كانو فعلا حريصين على حل المشكلة في تعز وتجنبيها المزيد من الصراعات خلال الفترة القادمة.



ودعت الأمانة العامة للمؤتمر أبناء تعز بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية إلى الضغط من أجل تحويل هذه المبادرة إلى حل عملي على أرض الواقع لان ذلك هو الحل لإخراج تعز من دوامة الانقسامات والمعاناة التي فرضت جراء العدوان الذي شنه التحالف ومرتزقته.