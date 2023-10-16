الإثنين, 16-أكتوبر-2023 الساعة: 10:56 م - آخر تحديث: 10:49 م (49: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة 14 أكتوبر الخالدة الأساس الوطني للوحدة اليمنية المباركة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ثورة ‬14 ‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
حدث له دلالات حاكمة يُبنى عليها
محمد عبدالمجيد الجوهري
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
حتى لا ‬يستفحل‮ ‬‬التواجد‮ ‬العسكري‮ ‬الأمريكي‮ ‬باليمن
يحيى علي نوري
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
أخبار
المؤتمر نت - رحبت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بما تضمنته كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط

المؤتمر يرحب بمبادرة المشاط بشأن تعز ويدعو أبنائها للضغط لتنفيذها

المؤتمرنت -
المؤتمر يرحب بمبادرة المشاط بشأن تعز ويدعو أبنائها للضغط لتنفيذها
رحبت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بما تضمنته كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بشأن محافظة تعز والتي ألقاها اليوم خلال اللقاء الموسع بالمحافظة.

وقالت الأمانة العامة للمؤتمر: إن ما اعلنه رئيس المجلس السياسي من مبادرة بشأن تعز والتي تنص على (أن توقف جميع الجبهات العسكرية، وتحييد المحافظة، وتدار محافظة تعز بإدارة مشتركة) هي مبادرة مهمة تنطلق من حرص المجلس السياسي والقيادة في صنعاء على حل الإشكاليات وفقاً لتفاهمات داخلية يمنية بعيداً عن إتاحة المجال أمام أي تدخلات خارجية من شأنها العرقلة.

وعبرت الأمانة العامة للمؤتمر عن أملها في أن يقبل الطرف الآخر المتمثل في ما يسمي بحكومة الشرعية بالمبادرة اذا كانو فعلا حريصين على حل المشكلة في تعز وتجنبيها المزيد من الصراعات خلال الفترة القادمة.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر أبناء تعز بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية إلى الضغط من أجل تحويل هذه المبادرة إلى حل عملي على أرض الواقع لان ذلك هو الحل لإخراج تعز من دوامة الانقسامات والمعاناة التي فرضت جراء العدوان الذي شنه التحالف ومرتزقته.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: مرور الأمانة يغلق سائلة صنعاء
رياضة: الأهلي ينفرد بالصدارة.. وسلام يتجاوز الشعب
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يُغلَق منخفضاً
عربي ودولي: جواد الأغا: قطاع غزة مقبل على كارثة حقيقية
فنون ومنوعات: سمية الخشاب تتضامن مع أهالي غزة
عربي ودولي: ارتفاع شهداء غزة إلى 2808 بينهم 853 طفلاً
علوم وتقنية: 9 فوائد مدهشة لتناول البيض في الصباح
ثقافة: عُمان توقف حفلات الأوبرا تضامناً مع فلسطين
مجتمع مدني: طبيبة تحدد أسباب مشكلات النوم
عربي ودولي: القسام تواصل دكّ المدن المحتلة والمستوطنات
رياضة: تعرف على المتأهلين إلى نهائيات يورو 2024
عربي ودولي: غوتيريش: الشرق الأوسط على حافة الهاوية
اقتصاد: مخاوف الحرب تدفع أسعار الذهب للانخفاض
قضايا وآراء: ثورة 14 أكتوبر الخالدة الأساس الوطني للوحدة اليمنية المباركة
أخبار: منظمة: ملايين اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر
أخبار: الأمم المتحدة تحذر: شبح الموت يخيم على غزة
أخبار: 14 لجنة قضائية تفتش بمحاكم 11 محافظة (تفاصيل)
قضايا وآراء: حدث له دلالات حاكمة يُبنى عليها
رياضة: اليرموك يصعق فحمان حامل اللقب بثنائية
عربي ودولي: قصف تل أبيب ومطار بن غوريون
فنون ومنوعات: محمد رمضان: لا أنسى إخوتي الفلسطينيين
أخبار: رصد 104 خروقات لقوى العدوان في الحديدة
عربي ودولي: 2450 شهيد و9200 جريح في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023