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المؤتمر نت - ارتكبت طائرات الاحتلال الصهيوني، مساء الثلاثاء، مجزرة مروعة داخل المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن أكثر من ألف شهيد وجريح

500 شهيد في مجزرة الاحتلال بمستشفى المعمداني في غزة

المؤتمرنت -
500 شهيد في مجزرة الاحتلال بمستشفى المعمداني في غزة
ارتكبت طائرات الاحتلال الصهيوني، مساء الثلاثاء، مجزرة مروعة داخل المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن أكثر من ألف شهيد وجريح.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن المتحدث باسم الصحة في غزة: إن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع عدد شهداء المستشفى الأهلي العربي بغزة إلى 500 شهيد إضافة إلى أكثر من 600 إصابة.

وأفاد المركز بأن القصف استهدف آلاف النازحين الذين لجؤوا إلى المستشفى ما أدى إلى هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى.

فيما أفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

من جهتها، قالت حركة حماس: إن مجزرة المشفى الأهلي وسط قطاع غزّة جريمة إبادة جماعية.. مشددة على أنه كفى صمتاً على غطرسة الاحتلال الصهيوني وطيشه.

وشددت حماس في بيان لها على أن المجزرة المروّعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي وسط قطاع غزّة، وارتقى خلالها مئات الشهداء والجرحى والمصابين، أغلبهم من العائلات النازحة والمرضى والأطفال والنساء، جريمة إبادة جماعية تكشف مجدّداً حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان الاحتلالي المجرم.

وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية بتحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري، والآن وليس غداً؛ لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ 11 يوماً.








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