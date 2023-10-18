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المؤتمر نت - دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة جريمة العدو الصهيوني التي ارتكبها ليلة أمس بقصف مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة وأدت إلى

المؤتمر يدين جريمة قصف العدو الصهيوني مستشفى المعمداني بغزة

المؤتمرنت -
المؤتمر يدين جريمة قصف العدو الصهيوني مستشفى المعمداني بغزة

دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة جريمة العدو الصهيوني التي ارتكبها ليلة أمس بقصف مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة وأدت إلى استشهاد نحو ٥٠٠ فلسطيني وإصابة المئات .

وأكد المؤتمر الشعبي العام أن هذه المجزرة هي جريمة حرب كاملة الأركان تضاف إلى جرائم الإبادة التي ترتكب من قبل الاحتلال الصهيوني كل يوم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وسط صمت فاضح من قبل المجتمع الدولي وتواطوء من قبل الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى التي تدعي الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي ترتكب في غزة وفلسطين أمام المحاكم الدولية .

ودعا المؤتمر الشعبي العام كل الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف حازمة وحاسمة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة ومحاولات تهجير جديدة تحاول من خلالها إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية محملا في الوقت نفسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسؤولية الصمت والسكوت عن هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني أمام مرأى ومسمع العالم أجمع .

وجدد المؤتمر الشعبي العام موقف الثابت في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي حتى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف .








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