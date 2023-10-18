المؤتمرنت -

العيدروس يزور مكتب حركة الجهاد الإسلامي بصنعاء

زار رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، ومعه نائب رئيس المجلس ضيف الله رسام وعدد من أعضاء المجلس اليوم مكتب حركة الجهاد الإسلامي بصنعاء.



حيث كان في استقبالهم ممثل حركة الجهاد في اليمن أحمد بركة، وممثل الجبهة الديمقراطية خالد خليفة.



وخلال الزيارة قدّم رئيس مجلس الشورى ومرافقوه واجب العزاء والمواساة لممثلي الفصائل الفلسطينية ومن خلالهم للشعب الفلسطيني في ضحايا المجازر الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها مجزرة قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من الطواقم الطبية والمرضى والنازحين.



وجدد رئيس مجلس الشورى التأكيد على موقف اليمن قيادة وحكومة وشعباً وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في معركته الوجودية والمصيرية مع كيان الاحتلال الصهيوني.



وأشار إلى أن خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخير يمثل ترجمة واضحة لما تضمنته موجهات قائد الثورة بشأن دعم القضية الفلسطينية.



واستنكر العيدروس بشدة محاولة إلصاق كيان العدو الغاصب جريمة قصف مستشفى المعمداني بفصائل المقاومة الفلسطينية، معتبرا تصريحات ناطق الجيش الصهيوني، محاولة لتغطية جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني التي ترقى إلى جرائم حرب يندى لها الجبين.



واستهجن زيارة الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب وما حملته من رسائل واضحة تؤكد الدعم والغطاء المباشر للإدارة الامريكية للأعمال الاجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين.



من جانبه دعا نائب رئيس مجلس الشورى رسام، الشعوب إلى الثورة في وجه العدوان الصهيوني والدول المطبعة والصامتة إزاء ما يجري من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية بما يمكنها من مواصلة الصمود والثبات أمام الآلة الحربية الصهيونية.



فيما أكد الزائرون، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.



في حين أشاد ممثلا الفصائل الفلسطينية بالمواقف المشرفة للشعب اليمني، ما أعطى زخما ودعماً للشعب والمقاومة في فلسطين.



ونوها بمسيرات الغضب التي خرجت في مختلف الساحات اليمنية منذ بداية العدوان للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني والتعبير عن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.



واعتبرا بركة وخليفة، اليمن يمثل اليوم رأس رمح العمل الثوري رغم بعده الجغرافي والحصار والعدوان القائم عليه ما يؤهله ليكون قائداً للصحوة العربية وفي مقدمة الشعوب العربية في الدفاع عن فلسطين.



وفي ذات السياق زار رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، وعدد من أعضاء المجلس مكتب حركة حماس في اليمن، وكان في استقبالهم ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة.



وقدّم رئيس مجلس الشورى ومرافقوه واجب العزاء في مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها العدو الصهيوني بقطاع غزة.



وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن هذه الزيارة تأتي للتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني وأسر ضحايا المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة وكشفت عن الوجه القبيح للمحتل الصهيوني ومن يقف ورائه من دول الغرب والأنظمة الامبريالية والمطبعة وفي مقدمتها أمريكا والصهيونية العالمية.



واعتبر ما يجري في فلسطين اليوم من مآسي ومجازر يومية على مرأى ومسمع العالم المنافق بمثابة نقطة تحول في مسار الصراع العربي الإسرائيلي ويؤدي إلى اقتراب زوال الاحتلال.



وأشار العيدروس إلى أنه لولا سكوت الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني والدعم المباشر من الإدارة الأمريكية لما تجرأ على ارتكاب تلك المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية.



بدوره أشاد ممثل حركة حماس في اليمن أبو شمالة بالتضامن الرسمي والشعبي لليمن مع الشعب الفلسطيني إزاء الجرائم التي أظهر العدو الصهيوني ومن يقف ورائه من خلالها عن مدى قبح وزيف ما يتغنون به باسم الإنسانية.



ولفت إلى العدو الصهيوني تعمد قتل المدنيين النازحين في مستشفى المعمداني في جريمة مروعة رغم معرفته المسبقة بأن المستشفى يعج بالمدنيين والنازحين الهاربين من نيران الصهاينة إضافة إلى وقوعه تحت حماية الصليب الأحمر الدولي.