المؤتمرنت -

3478 شهيداً وأكثر من 12500 جريح في غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، جراء المحرقة التي يقترفها العدو الصهيوني، إلى 3478 شهيداً وأكثر من 12500 جريحاً.



ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، قوله: إن حصيلة ضحايا المجزرة الأكبر والأعنف التي ارتكبها العدو الصهيوني المجرم داخل المستشفى المعمداني بلغت 471 شهيدا ولا زالت 28 حالة حرجة إضافة الى 314 إصابة بجراح مختلفة.



وقال: إن 70 في المائة من ضحايا العدوان الصهيوني كانت من الأطفال والنساء والمسنين.. مشيرًا إلى أن المجازر التي ارتكبها العدو بحق العائلات بلغت 433 عائلة وصل منها 2421 شهيدا فقط ولازال المئات منهم تحت الأنقاض.



ولفت إلى تلقي نحو 1300 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 600 طفل.. متوقعا وجود أحياء بين المفقودين تحت الأنقاض ولكن عملية الوصول إليهم تواجه صعوبات كبيرة بسبب الاستهداف المستمر وضعف الإمكانيات.