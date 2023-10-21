المؤتمرنت -

حصيلة جرائم الاحتلال الصهيوني بغزة خلال 24ساعة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة في فلسطين، السبت، باستشهاد 352 فلسطينياً خلال الـ24 ساعة الماضية جراء غارات طيران الاحتلال الصهيوني المستمرة على القطاع.



وقال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان، إنه “ارتقى خلال الـ 24 ساعة الماضية 352 شهيداً منهم 61 شهيداً بمناطق جنوب قطاع غزة التي ما يزال يزعم الاحتلال الصهيوني أنها آمنة”.



وأضاف أن “تدمير أبراج مدينة الزهراء بواسطة مقاتلات جيش الاحتلال الاسرائيلي والمجزرة في كنيسة الروم الأرثوذكس من أبرز مشاهد العدوان في غزة خلال الساعات الماضية”.



ودعا معروف إلى “فتح معبر رفح بشكل دائم ليشكّل مخرجاً للجرحى والمصابين ومدخلاً للمساعدات الإغاثية التي يحتاجها كل قطاع غزة”.



وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” قالت إن طيران الاحتلال قصف مناطق جنوب قطاع غزة وهي المناطق التي طلبت من سكان شمال القطاع التوجه إليها.



ولليوم الخامس عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بفلسطين بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت 4137 شهيدا ، بينهم 1524 طفلا، بالإضافة إلى 13 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.*وكالات