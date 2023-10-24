المؤتمرنت -

محافظ المهرة يوجه دعوة هـامـة لمواطنيها

دعا محافظ المهرة القعطبي علي الفرجي، أبناء المهرة إلى أخذ الحيطة لتجنب مخاطر العاصفة المدارية "تيج".



ونبه المحافظ المواطنين القاطنين في بطون الأودية والمزارعين والصيادين من مخاطر البقاء في الأماكن المنخفضة التي تكون عرضة للسيول وتهديدات الإعصار.



ودعا المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في المهرة إلى التدخل وإسناد الجهود المبذولة لتجنيب المواطنين المخاطر والأضرار ومواجهة تداعيات الإعصار والحد من آثاره المحتملة.



كما أهاب بالمواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر مع بدء تأثيرات الحالة المدارية على المهرة نتيجة العاصفة "تيج" وما يرافقها من أمطار غزيرة ورياح شديدة.



وعبر محافظ المهرة عن التعازي لأبناء مديرية حصوين في وفاة أسرة مكونة من سبعة أشخاص نتيجة سقوط المنزل جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها معظم مناطق المديرية.



وبحسب إحصائية أولية من محافظة المهرة فإن عدد النازحين من المناطق المنخفضة والأودية وصل إلى 936 أسرة منها 600 أسرة في مديرية الغيظة.



حيث تشهد معظم مناطق المحافظة أمطار غزيرة منذ صباح اليوم الإثنين دون توقف، ما ينذر بكارثة إنسانية، خاصة في مديريتي حصوين والغيظة نتيجة انقطاع الطرق وعدم قدرة فرق الإنقاذ على التدخل لتقديم المساعدة للمواطنين.