المؤتمرنت -

الأرصاد: تراجع العاصفة تيج إلى منخفض جوي

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بأن سواحل محافظتي المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية منها لاتزال تحت تأثير العاصفة الإعصارية (تيج)، متوقعاً تراجعها إلى منخفض جوي خلال الساعات القادمة.



وذكر المركز في نشرته الطارئة باللون الأحمر، أن العاصفة تيج قطعت سواحل بلادنا في جنوب الغيضة ما بين الساعة الثانية عشرة ليلا والواحدة قبل فجر اليوم الثلاثاء وذلك كعاصفة شديدة جداً وبسرعة رياح ما بين 125 و135 كيلو متر في الساعة وهبات وصلت إلى 150 كيلومتر في الساعة.



وتوقع المركز سماء ملبدة بالغيوم مع استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على محافظة المهرة وأجزاء من محافظتي حضرموت وشبوة وسحب متوسطة ومنخفضة على الصحارى والهضاب الداخلية مع إمكانية هطول أمطار متفرقة عليها.



وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة على السواحل الشرقية والمناطق المجاورة لها تتراوح سرعتها بين 20 إلى 50 عقدة، فيما قد تكون الرؤية منخفضة.



ومن المتوقع أن يكون البحر مضطرباً إلى عالي الموج في السواحل الشرقية وشرق ووسط خليج عدن ويتراوح ارتفاع الموج بين 3-6 أمتار.



وقال المركز إن كمية الأمطار المسجلة منذ بداية دخول الإعصار، في مطار الغيضة 406 ملم وفي صرفيت المهرة 201 ملم ورياح شديدة وصلت الى أكثر من 55 عقدة أدت إلى حدوث أضرار في الممتلكات في بعض مناطق المهرة.



وأهاب المركز بالجميع في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.



وحذر ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر في السواحل الشرقية وشرق ووسط خليج عدن من سوء الأحوال الجوية.