المؤتمرنت -

مناقشة آلية تنفيذ مشاريع مطار صنعاء الدولي

ناقش اجتماع عقد اليوم بمطار صنعاء الدولي برئاسة وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، آلية تنفيذ مشاريع المطار التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.



واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة الطيران المدني الدكتور محمد عبد القادر والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف ومدير عام المطار خالد الشايف وعدد من المهندسين الفنيين بالهيئة، المشاريع ذات الأهمية لمطار صنعاء ومنها مشروع المدرج الرئيسي واحتياجاته من الصيانة والأعمال الفنية ومعدات وآليات وصيانة مرسى الطائرات.



وتطرق الى المشاريع التي تم إنجازها بأعلى مستوى وفق المتطلبات الدولية فيما يخص أجهزة السلامة وأمن الطيران والمسافرين وتجهيز صالات كبار الضيوف، والوصول والمغادرة والترانزيت وغيرها من المشاريع.



وفي الاجتماع أكد الدرة، ضرورة سرعة إنجاز الأعمال الفنية والتطويرية في المدرج الرئيسي لهبوط الطائرات مشيراً إلى اهتمام المجلس السياسي الأعلى بمطار صنعاء الدولي كونه البوابة الأولى للجمهورية اليمنية.



وثمن اهتمام قيادة الهيئة بمطار صنعاء من خلال تنفيذ المشاريع وتوفير الاحتياجات للعمل ونشاط وحركة الملاحة لرحلات الخطوط الجوية اليمنية والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.



بدوره أكد رئيس هيئة الطيران أن لدى الهيئة خططا لمشاريع استراتيجية للمطار وتحتاج لدعم وتمويل منها الأجهزة والمعدات الملاحية التي دمرها العدوان.



وأشار إلى أن المطار يقدم خدماته الملاحية بفضل الخبرات الفنية والمهنية اليمنية وفق الشروط والمتطلبات الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي الايكاو.