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المؤتمر نت - في مثل هذا اليوم 26 أكتوبر استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ناقلات المياه والغذاء والطرق والأحياء السكنية ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 26 أكتوبر

المؤتمرنت -
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 26 أكتوبر
في مثل هذا اليوم 26 أكتوبر استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ناقلات المياه والغذاء والطرق والأحياء السكنية ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة.

ففي 26 أكتوبر 2015، استشهاد أربعة مواطنين من أسرة واحدة بينهم امرأة وطفلان وجرح آخرون في غارات شنها طيران العدوان على مناطق سكنية في سوق الخميس بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.

وفي محافظة صنعاء استشهد مواطنان وأصيب عشرة آخرين إثر عدة غارات شنها طيران العدوان على مدرسة مقريش بوادي رجام في مديرية بني حشيش، فيما أصيب أربعة أطفال وامرأة في غارة على مزرعة بمنطقة شملان في مديرية همدان.

كما أصيب سبعة أطفال وامرأة ودمر منزلان جراء أربع غارات على منطقة ضبوة في مديرية سنحان وشن غارتين على منطقة السواد وغارتين على منطقة ريمة حميد في المديرية وأربع غارات على منطقة العرقوب في مديرية الطيال خلفت أضراراً في الأراضي الزراعية.

وأصيب ثلاثة أطفال وتضررت المباني والمنشآت جراء غارات شنها الطيران على محطة لبيع المشتقات النفطية في منطقة شملان بمديرية معين في أمانة العاصمة، وقصف أرضية لأحد المواطنين في منطقة السنينة بالمديرية ما أدى إلى تضرر عدد من المباني السكنية ومنازل المواطنين.

واستشهد مدير مستشفى حرض وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طيران العدوان الطريق العام بين مديريتي عبس وحرض في محافظة حجة، كما شن عدة غارات على مناطق متفرقة في مديرية عبس.

واستهدف طيران العدوان ناقلة مياه في الطريق الرابط بين مديريتي ساقين وحيدان بمحافظة صعدة ما أدى إلى تدميرها، وشن سلسلة غارات على منطقة كهلان بمحيط مدينة صعدة محدثاً دماراً كبيراً، وأربع غارات على منطقة القطينات بمديرية باقم وغارة على منطقة آل ثابت بمديرية قطابر ما أدى إلى تدمير منزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة وممتلكات المواطنين ومزارعهم.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن وتضرر الممتلكات العام والخاصة إثر 15 غارة شنها طيران العدوان على منطقة المطار بمديرية العشة محافظة عمران.

وأصيبت امرأة في قصف لمرتزقة العدوان على منزل في منطقة الضباب بمحافظة تعز، كما استهدفوا بقذائف المدفعية منازل المواطنين أسفل منطقة الجرة.

وشن الطيران المعادي خمس غارات على مدينة يريم بمحافظة إب ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم، واستهدف بغارتين مديرية مستبأ وبغارة مصنعا للثلج في مديرية حيران بمحافظة حجة، وبأربع غارات مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان ست غارات على مديرية باقم استهدفت إحداها سيارة مواطن في الطريق العام ما أدى إلى تدميرها، وشن غارتين على الخط العام بمنطقة مران في مديرية حيدان، وأكثر من عشر غارات على صحراء البقع، وخمس غارات على منطقة الملاحيظ، وغارتين على الخط العام في مديرية الظاهر خلفت أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.

وتعرضت مناطق متفرقة في مديرية منبه لقصف صاروخي سعودي، فيما شن الطيران ثلاث غارات على وادي جارة وغارتين على جبل الدود في جيزان.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة صرف بمديرية بني حشيش و25 غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء خلفت أضرارا كبيرة في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين.

وفي 26 أكتوبر 2017، استهدف طيران العدوان بغارتين منطقتي الساقية ووقز بمديرية المصلوب في محافظة الجوف، فيما قصف المرتزقة بعدد من القذائف المدفعية مزارع المواطنين في المديرية.

وشن طيران العدوان غارتين على منازل ومزارع المواطنين بمديرية صرواح وغارة على سوق صرواح في محافظة مأرب، خلفت أضرارا كبيرة، كما شن أربع غارات على حريب نهم، وغارتين على منطقة مسورة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

الطيران المعادي شن غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة، وغارة على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة وأكثر من 20 غارة على مناطق متفرقة بمديرية باقم محافظة صعدة وغارة على موقع الطلعة في نجران.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة، وتعرضت منازل ومزارع المواطنين في المديرية لقصف صاروخي ومدفعي مكثف.

واستهدف طيران العدوان ناقلة محملة بالخضروات في منطقة بني حسن بمديرية عبس محافظة حجة.

وفي 26 أكتوبر 2019، شن طيران العدوان 55 غارة على محافظتي صعدة وحجة، واستهدف المرتزقة بالرشاشات المتوسطة قرية الشعب وما جاورها في مديرية حيس ومناطق متفرقة شرق مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة، وقصفوا بقذائف الهاون ومختلف الأعيرة الرشاشة مزارع ومنازل المواطنين شمال غرب منطقة الجبلية بالمديرية ذاتها، وأطلقوا تسع قذائف هاون على شمال قرية الكوعي في أطراف مدينة الدريهمي.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد المواطن برقي علان المنبهي برصاص حرس الحدود السعودي قبالة منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية، وشن الطيران غارة على الربوعة في عسير.

واستهدف طيران العدوان بـ 15 غارة مديرية مدغل في محافظة مأرب، وبخمس غارات مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، خلفت أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي محافظة الحديدة، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية والفازة وجنوب منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه وقصفوا بالمدفعية جنوب شرق حيس وشارع الـ50، وبأكثر من 35 قذيفة هاون باتجاه منازل المواطنين في مدينة الدريهمي، كما استهدفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي 26 أكتوبر 2021، أصيب أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، وشن الطيران غارة على الأجاشر قبالة نجران، وغارتين على مديرية حيران في محافظة حجة.

وشن طيران العدوان 16 غارة على مديرية الجوبة، وغارتين على مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب، خلفت أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة.

واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وقصفوا بـ 335 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهدت المواطنة مقبلة الصوملي (20 عاما) بانفجار لغم من مخلفات العدوان خلال رعيها للأغنام في منطقة رحوم بمديرية جبل مراد محافظة مأرب.

وشن الطيران التجسسي خمس غارات على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.








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