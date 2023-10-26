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المؤتمر نت - اعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم رفضها التشكيك الاميركي في أرقام الشهداء التي تعلنها، والتي تزداد باستمرار من جرّاء تواصُل العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذو 20 يوم على التوالي

غزة.. نرفض تشكيك واشنطن في حصيلة الضحايا

المؤتمرنت -
غزة.. نرفض تشكيك واشنطن في حصيلة الضحايا
اعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم رفضها التشكيك الاميركي في أرقام الشهداء التي تعلنها، والتي تزداد باستمرار من جرّاء تواصُل العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذو 20 يوم على التوالي.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة في مؤتمر صحفي: قررنا أن نخرج ونعلن بالتفاصيل والأسماء وأمام العالم بأسره حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق شعبنا أمام بصر العالم وسمعه منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضح أن حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة بلغت 7028 شهيدا منهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً إضافة إلى إصابة 18484 مواطناً بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأكد أن الإدارة الأمريكية تجردت من كل المعايير والأخلاق الإنسانية والقيم الأساسية لحقوق الإنسان لتتحدث بلسان المحتل المجرم وتشكك بكل وقاحة في صحة الأرقام المعلنة.

وأضاف: نؤكد أن أبواب وزارة الصحة مشرعة لجميع المؤسسات للاطلاع على منظومة العمل الصحي في وزارة الصحة.

وتابع: ليعلم العالم أن خلف كل رقم قصة إنسان معلوم الاسم والهوية فأبناء شعبنا ليسوا نكرات يمكن تجاهلهم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، بأن 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما يعاني أكثر 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و15% منهم يعانون إعاقات مختلفة.

وبينت أن 149 عائلة فلسطينية فقدت عشرة من أفرادها أو أكثر في عدوان الاحتلال على غزة، بينما فقدت 123 عائلة ما بين 6-9 أفراد، وفقدت 416 عائلة ما بين اثنين إلى خمسة من أفرادها.

وقدرت وزارة الصحة عدد النازحين في قطاع غزة بنحو مليون وأربعمئة ألف مواطن، بواقع 685000 نزحوا لدى عائلات أخرى، و565 ألفا نزحوا في 148 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، و101000 في المساجد والكنائس والأماكن العامة، 70000 في 67 مدرسة حكومية.

وبيّن التقرير أن 45% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تم تدميرها، جراء القصف العنيف الذي شنه جيش الاحتلال جواً وبراً وبحراً منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة بالكامل 27781 وحدة، و150 ألف وحدة دمرت بشكل جزئي، و12 منشأة صحية مدمرة أو خارجة عن الخدمة بعد تدميرها، إلى جانب 219 مؤسسة تعليمية، منها 29 مدرسة تابعة للأونروا.








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