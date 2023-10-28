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المؤتمر نت - توعّد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، العدو بهزيمة أكبر مما كان يتوقع، مشددًا على أن تبييض السجون هو ثمن أسرى العدو الصهيوني

أبو عبيدة: زمن انكسار الصهيونية قد بدأ

المؤتمرنت -
أبو عبيدة: زمن انكسار الصهيونية قد بدأ
توعّد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، العدو بهزيمة أكبر مما كان يتوقع، مشددًا على أن تبييض السجون هو ثمن أسرى العدو الصهيوني.

وقال أبو عبيدة في كلمة له مساء اليوم السبت: "سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف وزمن انكسار الصهيونية بدأ."

كما شدد على أن العدوان الصهيوني وارتكابه للمحرقة والمجازر ما هو إلا لألم عظيم يتجرعه.

وتوجه للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا بقوله: "إننا لا نزال في انتظاره"، مشدداً على أن زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى.

وجدد دعوة شرفاء الأمة إلى أن يعتدوا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الأمة.

وتوجه لزعماء الأمة العربية.. متسائلا: هل وصل بكم العجز إلى أنكم لا تستطيعون تحريك المساعدات؟.

وأشار إلى أن اتصالات جرت في ملف الأسرى وكان هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل.

وأكد أن العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كل السجون من الأسرى كافة.

وقال أبو عبيدة: إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا.








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