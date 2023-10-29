المؤتمرنت -

أمطار وعواصف وضباب... وتحذير للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات وتشكل الضباب على مرتفعات محافظات أخرى خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات (لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، صعدة، الحديدة) وكذا سهل تهامة والسواحل الغربية.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة سقطرى ومرتفعات الجوف، مأرب، البيضاء، أبين وشبوة.



وحسب المركز قد يتشكل الضباب على مرتفعات البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، حجة، المحويت.



وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب: 21 ملم، ريمة : 6.3، الكدن : 0.7، كما هطلت أمطار على أجزاء من محافظات الضالع، تعز، ذمار، حجة، المحويت، صعدة وسهل تهامة وسواحل محافظتي حجة والحديدة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية.



وحذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكّل الضباب، والسحب المنخفضة وهطول الأمطار.