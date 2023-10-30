المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد للمؤتمر يعود إلى الوطن بعد رحلة علاجية

عاد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، إلى العاصمة صنعاء بعد رحلة علاجية خارج الوطن استمرت زهاء شهرين وتكللت بالنجاح.



وقد عبر الأمين العام المساعد عن شكره وتقديره لكل قيادات وقواعد المؤتمر التي تواصلت به خلال رحلته العلاجية وعلى رأسهم الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر، وكل القيادات في الدولة والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وكل من تابع واهتم بمتابعة حالته الصحية خلال رحلته العلاجية.

