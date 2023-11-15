المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 15 نوفمبر

في مثل هذا اليوم 15 نوفمبر استشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارات وقصف مدفعي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على عدد من المحافظات ما أدى أيضاً إلى تدمير المساجد والمنازل والطرق.



ففي 15 نوفمبر 2015، استشهد مواطن ودمر مسجد في ثلاث غارات شنها طيران العدوان على مديرية كتاف بمحافظة صعدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد أربعة مواطنين من أسرة واحدة في غارتين لطيران العدوان على منزل في منطقة محديدة بمديرية باقم محافظة صعدة، واستهدف بغارتين مزرعة أحد المواطنين في منطقة المصاحف بالمديرية نفسها، وشن غارتين على الخط العام في منطقة الصافية بمديرية الظاهر وثماني غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف، وغارتين على سيارتين في منطقة الجذوة وغارتين على سوق مندبة بمديرية باقم.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة المخدرة، وغارتين على منطقة آل حجلان، في مديرية صرواح بمحافظة مأرب أسفرت عن أضرار في منازل ومزارع المواطنين.



واستهدف الطيران المعادي بثلاث غارات جبل يازل، في مديرية بني مطر وبغارة منطقة الصلطاء بمديرية نهم محافظة صنعاء، وشن غارتين على منطقة جولة آية بشارع النصر في مديرية شعوب وغارتين على تبة كلية الهندسة العسكرية بأمانة العاصمة ما أدى إلى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين.



طيران العدوان شن غارة على القاعدة البحرية بمحافظة الحديدة، وغارة على مديرية حيران وغارة على جسر الحقوف بمديرية مستبا في محافظة حجة، كما شن غارتين على قرية المشابيح ووادي جارة في جيزان، فيما استهدفت مروحية تابعة للعدوان قرية النمير ومناطق السودة والدخان ووادي جارة بـ45 صاروخاً.



وفي 15 نوفمبر 2017، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وثلاث غارات على منطقة يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز.



واستهدف طيران العدوان بغارتين منطقتي محلي والمدفون في مديرية نهم بمحافظة صنعاء مخلفا أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم، وشن 21 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



طيران العدوان شن في محافظة صعدة، ست غارات على مديريتي شدا والظاهر، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي المناطق الغربية من مديرية منبه ومنطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.



الطيران المعادي شن خمس غارات على موقع الشرفة في نجران وثلاث غارات على مدينة الربوعة في عسير.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد أربعة مواطنين وأصيب اثنان في غارة لطيران العدوان استهدفت باصاً في خط المراوعة بمحافظة الحديدة، فيما أصيب طفل بجروح خطيرة إثر سقوط قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة الصقور في مديرية زبيد، كما أصيب خمسة أطفال جراء قصف مدفعي للمرتزقة على مساكن المواطنين في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة.



واستهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأسلحة الرشاشة جنوب مدينة الحديدة وباتجاه شارع الخمسين وفندق الاتحاد، وأطلقوا خمس قذائف مدفعية على المطار وقذيفتين بالقرب من الجامعة كما استهدفوا كلية الهندسة.



وشن الطيران المعادي غارة على الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد، وسلسلة غارات على منطقة كيلو16 في مديرية الدريهمي، وثلاث غارات خلف مبنى النادي السياحي في مديرية المراوعة وعدد من الغارات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.



طيران العدوان شن تسع غارات على منطقتي القد والأزهور بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، واستهدف بثلاث غارات مديرية حرض في محافظة حجة، وبغارة قاعدة الديلمي الجوية بأمانة العاصمة.



وفي 15 نوفمبر 2019، تعرضت مناطق آهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، أحدث أضراراً في ممتلكات المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهدت امرأة وأصيب رجل وامرأة بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل عبدل بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة، بينما شن الطيران غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارتين على منطقة الشرفة، وغارتين على الأجاشر قبالة نجران.



طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية ماهلية، وغارة على مديرية رحبة،



و11 غارة على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وغارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي غارة على مديرية الدريهمي، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في مزارع وممتلكات المواطنين.



وفي 15 نوفمبر 2021، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب سبعة آخرين في غارة لطيران العدوان شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة، كما أصيب طفل بقناصة مرتزقة العدوان شرق المديرية نفسها.



وشن الطيران الحربي سبع غارات أخرى على حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا، فيما شن الطيران التجسسي ثلاث غارات على حيس والفازة والجبلية، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.



وأصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.



وشن طيران العدوان غارة على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز، وأربع غارات على مديرية حرض في محافظة حجة، واستهدف بـ20 غارة مديرية صرواح وبسبع غارات مديرية الجوبة وبسبع غارات مديرية مدغل في محافظة مأرب، خلفت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.



وقصف مرتزقة العدوان في يافع بمحافظة لحج بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل المواطنين في منطقة المضبي بمديرية الزاهر محافظة البيضاء، ما أدى إلى تضررها.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أقدم مرتزقة العدوان على إحراق مخيم الجشة للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.