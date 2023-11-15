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المؤتمر نت - أقامت وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة ومؤسسة بنيان التنموية اليوم بصنعاء، فعالية توقيع اتفاقية دعم ومناصرة المشاريع الصغيرة والأصغر ومناقشة مجالات الشراكة بين الجانبين

أمانة العاصمة ومؤسسة بنيان يوقعان اتفاقية دعم ومناصرة المشاريع الصغيرة والأصغر

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
أمانة العاصمة ومؤسسة بنيان يوقعان اتفاقية دعم ومناصرة المشاريع الصغيرة والأصغر
أقامت وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة ومؤسسة بنيان التنموية اليوم بصنعاء، فعالية توقيع اتفاقية دعم ومناصرة المشاريع الصغيرة والأصغر ومناقشة مجالات الشراكة بين الجانبين من أجل تنفيذ مشاريع مجتمعية تدعم الأسر المُنتجة و"تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر القائمة على المواد الخام الزراعية والسمكية المحلية بأمانة العاصمة خلال العام 1445_ 1446هـ على مستوى مديريات أمانة العاصمة.

وخلال الفعالية أكد أمين العاصمة حمود عباد حرص الأمانة تعزيز الشراكة مع مؤسسة بنيان التنموية بما يعزز تطوير الانتاج الزراعي والصناعي على مستوى المشاريع الصغيرة أو الأسر المنتحة، مشيراً الى أمانة العاصمة باعتبارها منطقة غير زراعية إلا أن دورها في هذا الجانب ستكون السوق الذي يستوعب المنتجات الزراعية والصناعية بالنسبة للأسر المنتجة أو المشاريع الصغيرة، من خلال توظيف مدخلاتها بما يحقق عائد إيجابي للمزارع وقوة انتاجية مجتمعية جديدة، في إطار السياسات التسويقية للمنتجات الزراعية، بحيث يتحقق التوازن بين احتياج المستهلك والسعر الذي يحقق قدراً من العدالة للمزارع وبما يمكنه من الاستمرار في تطوير انتاجه الزراعي.

وقال أوضح عباد سعي أمانة العاصمة بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة الى انشاء عدد من الاسواق الحديثة ونقاط بيع جديدة للمنتجات الزراعية والصناعية بالنسبة للانتاج المجتمعي والمشاريع الصغيرة، بالاضافة الى سعيها لانشاء مخازن تبريد لتجنب كساد عدد من المنتجات الزراعية وتضمن توازن في العرض والسعر والوفرة على مدى العام وليس لمواسم معينة، بالإضافة الى طرق تسويقية حديثة.

من جهته أوضح رئيس مؤسسة بنيان التنموية محمد المداني، أن الأوضاع التي مرت بها اليمن وما تزال نتيجة العدوان والحصار على مدى تسع سنوات وما تواجه اليوم من تحدي جديد نتيجة الموقف اليمني البطولي العظيم قيادة وجيش وشعب مع القضية الفلسطينية، يحتم على الجميع تعزيز الجهود لتعزيز مصادر الانتاج والتنمية والتنمية المجتمعية من أجل تقوية عوامل الصمود على طريق النصر الكبير بإذن الله.

وطالب المداني بمزيد من التعاون المجتمعي بعد هذه الاتفاقية لدعم الثورة الزراعية والصناعية، مشيراً الى ضرورة تعزير حملات وجهود مقاطعة بضائع ومنتجات الدول التي تعتدي على الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود لدعم الانتاج الزراعي على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، واستثمار المواد الخام الزراعية في التصنيع وتشجيع الانتاج الريفي، من خلال استيعاب المنتجات وتصنيعها.

وكان المدير التنفيذي لوحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة عبدالملك الإنسي، قد استعرض البرنامج العام لخطة عام 1445هـ، بشكل مفصل بمحاورها وجانبها المالي وتنفيذها، والاستفادة من مؤسسة بنيان التنموية بحسب خبرتها وتجاربها العديدة في هذا الجانب.








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