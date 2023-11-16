المؤتمرنت -

الاحتلال يعتقل 69 فلسطينياً من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم وحتى الصباح، حملة اعتقالات واسعة طالت 69 فلسطينياً من مختلف محافظات الضفة الغربية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال اعتقلت من رام الله 18 فلسطينيا، 7 منهم من قرية المغير، ومن الخليل اعتقلت 26 آخرين من مناطق مختلفة.. ومن غرب جنين اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين.



ومن قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين، ومن بيت لحم 4 ومثلهم من نابلس.. ومن أريحا اعتقلت شابين، فيما اعتقلت من طوباس فلسطينيا واحدا.



وارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 2735 حالة اعتقال، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.