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المؤتمر نت - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن سلطات الاحتلال حولت مجمع الشفاء الطبي إلى منطقة حرب، محذرًا من خطورة الوضع

ما الذي يحدث في مستشفى الشفاء بقطاع غزة؟

المؤتمرنت -
ما الذي يحدث في مستشفى الشفاء بقطاع غزة؟
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن سلطات الاحتلال حولت مجمع الشفاء الطبي إلى منطقة حرب، محذرًا من خطورة الوضع هناك.

واتخدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 5 آلاف من المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، من أطباء وممرضين وعاملين ومرضى ونازحين، كرهائن داخل المستشفى عقب تجديد اقتحامه من قبل مئات جنود الاحتلال اليوم الخميس.

وعرض القدرة المحتجز داخل المجمع الطبي بحسب وكالة الرأي الفلسطينية، آخر التطورات داخل المجمع الطبي الذي تواصل قوات الاحتلال اقتحامه لليوم الثاني وتنفذ داخله أعمال تدمير وتجريف، بعد 6 أيام من القصف والحصار.

وأوضح أن هناك عمليات حفر وتفتيش تقوم بها قوات الاحتلال في مجمع الشفاء، مؤكداً أنها لم تزوده بالوقود لاستمرار عمله.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال جمعت وأخذت جثامين الشهداء التي كانت موجودة في ساحة مشفى الشفاء، ودمرت جميع السيارات في المجمع الطبي وترفض خروج الكوادر الطبية أو المرضى.

وقال القدرة: "لا يوجد غذاء ولا ماء ولا حليب للأطفال في مجمع الشفاء الذي يضم 650 مريضا ونحو 7 آلاف من النازحين"، لافتاً إلى وفاة إحدى المريضات بسبب توقف أجهزة غسيل الكلى في المجمع.

وشدد على أن الطواقم الطبية والمرضى والنازحين يكافحون الموت بسبب عدم توفر أي شيء من أساسيات الحياة، محذراً من خطورة الوضع في مجمع الشفاء، ومناشداً بالتدخل العاجل لإنقاذ الموجودين فيه، مضيفاً أن الطواقم الطبية والمرضى والنازحون يواجهون الموت بسبب عدم توفر أي شيء من أساسيات الحياة.

وأكد متحدث الصحة القدرة أن الرواية الإسرائيلية بوجود أسلحة بمجمع الشفاء كاذبة ولا تنطلي على أحد، مشدداً على أن الشفاء ومستشفيات غزة مؤسسات إنسانية ولن نسمح باستخدامها مسرحا لعمليات عسكرية.

وطالب بالتدخل العاجل لرفع المعاناة الإنسانية عمّن هم في مجمع الشفاء، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من دائرة الهندسة في المجمع.

وحذر من مخاطر فقدان المزيد من الأطفال الخدج بمجمع الشفاء مع انقطاع الكهرباء وبقائهم دون حضّانات، مطالباً بخروج قوات الاحتلال من المجمع ليعود لعمله.

ووجه العاملون في مجمع الشفاء نداء للصليب الأحمر والمنظمات الدولية لحمايتهم والمتواجدين بالمستشفى من نازحين ومرضى، خاصة أنه لا يوجد في المستشفى لا مياه ولا كهرباء ولا طعام، كما تقوم قوات الاحتلال بإطلاق النار على أي شخص يتحرك داخل المستشفى، حيث أطلقت النار على طفل (12 عاما) وأصابته في قدمه برصاصتين لأنه تنقل من قسم لآخر.








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