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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة اليوم إلى 18 شهيداً فلسطينياً، مع دخول عدوان الاحتلال يومه الـ42 على التوالي

استشهاد 18 فلسطينياً في مخيم النصيرات بغزة

المؤتمرنت -
استشهاد 18 فلسطينياً في مخيم النصيرات بغزة
ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة اليوم إلى 18 شهيداً فلسطينياً، مع دخول عدوان الاحتلال يومه الـ42 على التوالي.

ويرجح أن يرتفع عدد الشهداء في ظل وقوع عدد من الإصابات الخطيرة وفقدان آخرين تحت الأنقاض بعد تدمير 4 منازل كليا في المخيم.

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال قصف المنازل على رؤوس قاطنيها، واقتحام مجمع الشفاء الطبي، ومواصلة جرائم الإبادة الجماعية، مع تمدد عمليات التوغل البري من عدة محاور وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة.

وشنت طائرات الاحتلال صباح اليوم عدة غارات شرق وغرب خان يونس جنوبي القطاع وشرق رفح، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية في منطقة أبو اسكندر ومخيم جباليا وحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شمال قطاع غزة، منها منطقة النزلة في بلدة جباليا، بالإضافة إلى حي التفاح وحي الشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة.

ولايزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة متواصلاً منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا في حصيلة غير نهائية نحو 11500 شهيداً بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.








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