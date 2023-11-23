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المؤتمر نت - بعد تأجليها لحوالي 24 ساعة.. يبدأ سريان الهدنة في قطاع غزة صباح غدٍ الجمعة في تمام الساعة السابعة

هدنة غزة تبدأ غداً الساعة 7 صباحاً

المؤتمرنت -
هدنة غزة تبدأ غداً الساعة 7 صباحاً
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية مساء اليوم الخميس، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ستبدأ الساعة السابعة صباح غدًا الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأكد المتحدث القطري في مؤتمر صحفي من الدوحة، استلام قوائم المدنيين الذين سيفرج عنهم من كيان العدو الصهيوني والمقاومة الفلسطينية.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى بغزة وعددهم 13 غدا الجمعة الساعة الرابعة مساء.

وذكر أنه سيجري وقف إطلاق نار خلال هذه الأيام من الأرض والجو، وسيكون هناك فترة يعلق فيها عمل الطيران للإفراج عن المحتجزين.

كما أكد أنه سيجري الإفراج عن 50 من المحتجزين بغزة مقسمين على أربعة أيام، حيث تستمر الهدنة خلال هذه الأيام وهي قابلة للتمديد.

وقال المتحدث القطري: أملنا أن تقود هذه الهدنة الإنسانية إلى تحقيق هدنة دائمة وسلام دائم.








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