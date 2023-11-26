الأحد, 26-نوفمبر-2023 الساعة: 03:41 م - آخر تحديث: 03:00 م (00: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
كيف سيكتب التاريخ الموآقف لثورة طوفان الأقصى المبارك في سجلّه الخآلد؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة التربية والتعليم، تأخير طابور الصباح في كافة المدارس الواقعة في المحافظات المتأثرة بموجة البرد القارس، واستثناء مدارس المناطق الساحلية والصحراوية ابتداءً من يوم غدٍ

إعلان هـام من وزارة التربية والتعليم

المؤتمرنت -
إعلان هـام من وزارة التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم، تأخير طابور الصباح في كافة المدارس الواقعة في المحافظات المتأثرة بموجة البرد القارس، واستثناء مدارس المناطق الساحلية والصحراوية ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين.

ووجهت الوزارة كافة المدارس الواقعة في نطاق المرتفعات الجبلية وخاصة الشمالية وأجزاء من الجنوبية الغربية في المناطق الصحراوية بتأخير موعد طابور الصباح المدرسي إلى الساعة الثامنة صباحاً.

ويأتي تأخير الطابور الصباحي بناءً على مذكرة للهيئة العامة للطيران المدني والارصاد متضمنة التوصية باتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لتفادي تأثير الأجواء الباردة خلال ساعات الصباح الباكر على الطلاب والطالبات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يفرج عن 39 معتقلاً فلسطينياً
اقتصاد: الذهب يُغلق فوق 2000 دولار للأوقية
رياضة: أرسنال يهزم برينتفورد ويتصدر البريميرليغ
رياضة: نيوكاسل يخمد انتفاضة تشيلسي برباعية
عربي ودولي: القسام تؤجل إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى
رياضة: برشلونة يتعادل مع رايو فايكانو في الليغا
رياضة: المغرب يودّع كأس العالم للناشئين
رياضة: تعادل ليفربول وسيتي في البريميرليغ
فنون ومنوعات: مستجدات الحالة الصحية لعادل إمام
علوم وتقنية: 5 فوائد صحية للبرتقال
عربي ودولي: 55 قتيلاً بفيضانات الصومال
أخبار: استشهاد 66 صحفياً في غزة منذ 7 أكتوبر
اقتصاد: انخفاض الدولار واستقرار الين الياباني
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 25 نوفمبر
رياضة: سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي
رياضة: كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولن
عربي ودولي: الاحتلال يفرج عن 39 معتقلاً فلسطينياً
علوم وتقنية: أعراض تنذر بوجود ورم في المخ
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء طولكرم بالضفة إلى 43
اقتصاد: أسعار الذهب تستقر مقابل انخفاض الدولار
رياضة: الأرجنتين تلحق هزيمة جديدة بالبرازيل
أخبار: مسيرة كبرى في صنعاء تجدد دعمها لفلسطين
أخبار: هنية يوجه التحية والتقدير لليمن
أخبار: ضبط 126 مخالفة تموينية بالحديدة في أسبوع
فنون ومنوعات: كاظم الساهر يغني لغزة بالإنجليزية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023