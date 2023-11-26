المؤتمرنت -

إعلان هـام من وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تأخير طابور الصباح في كافة المدارس الواقعة في المحافظات المتأثرة بموجة البرد القارس، واستثناء مدارس المناطق الساحلية والصحراوية ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين.



ووجهت الوزارة كافة المدارس الواقعة في نطاق المرتفعات الجبلية وخاصة الشمالية وأجزاء من الجنوبية الغربية في المناطق الصحراوية بتأخير موعد طابور الصباح المدرسي إلى الساعة الثامنة صباحاً.



ويأتي تأخير الطابور الصباحي بناءً على مذكرة للهيئة العامة للطيران المدني والارصاد متضمنة التوصية باتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لتفادي تأثير الأجواء الباردة خلال ساعات الصباح الباكر على الطلاب والطالبات.