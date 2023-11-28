الثلاثاء, 28-نوفمبر-2023 الساعة: 04:17 ص - آخر تحديث: 03:16 ص (16: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من هو ذاك الإنسان الذي تمنّى/ الإسكندر الأكبر بأن يكون مثله وشبهه؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عن 30 طفلاً و3 أسيرات فلسطينيات ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل

الاحتلال يفرج عن 30 طفلاً و3 أسيرات فلسطينيات

المؤتمرنت -
الاحتلال يفرج عن 30 طفلاً و3 أسيرات فلسطينيات
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عن 30 طفلاً و3 أسيرات فلسطينيات ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى مركز رام الله الترويحي، في حين تم الإفراج عن المعتقلين المقدسيين من "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

والأسيرات الثلاث المفرج عنهن هن: نفوذ جاد عارف حماد من القدس المحتلة، وياسمين تيسير عبدالرحمن شعبان من جنين، وعطاف يوسف محمد جرادات من جنين.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في ساحة مركز رام الله الترويحي، وسط ترديد الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن المعتقلين كافة في سجون الاحتلال.

وبإطلاق سراح هذه الدفعة تكون حركة حماس قد أفرجت عن 69 محتجزاً لديها في قطاع غزة، وإسرائيل أفرجت عن 150 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال خلال الأيام الأربعة للهدنة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يفرج عن أصغر أسيرة فلسطينية
رياضة: بلباو يوقف جيرونا ويُهدي الريال صدارة الليغا
رياضة: فولهام يهزم وولفرهامبتون في البريميرليغ
علوم وتقنية: ما أسباب الصداع بعد الاستيقاظ من النوم؟
اقتصاد: الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر
رياضة: تدشين دورة تدريبية لحكام ومدربي الرماية
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم بلدة قفين شمال طولكرم
فنون ومنوعات: طبيب عربي يتكفل بعلاج إسراء الجعابيص
علوم وتقنية: فوائد “الرمان” للمصابين بهذه الأمراض
اقتصاد: 0.03 % انخفاضاً في بورصة مسقط
أخبار: تحذير من عاصفة قوية تضرب الأرض
مجتمع مدني: 8 عادات صحية للحفاظ على شبابك
عربي ودولي: اعتقال 60 فلسطينيا بالضفة
علوم وتقنية: 9 فوائد مذهلة لأوراق الريحان
أخبار: الأرصاد يحذر من الـ48 ساعة المقبلة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 27 نوفمبر
رياضة: إنتر يفرض التعادل على يوفنتوس
مجتمع مدني: عادات تلحق الضرر بالكلى
رياضة: ريال مدريد يستعيد الصدارة بثلاثية في قادش
رياضة: يونايتد يهزم إيفرتون بثلاثية
عربي ودولي: الاحتلال يفرج عن 39 طفلاً أسيراً فلسطينياً
عربي ودولي: القسّام تفرج عن أسير روسي محتجز
فنون ومنوعات: وفاة ممثل مصري شهير أثناء التصوير
رياضة: أستون فيلا يعمّق جراح توتنهام
قضايا وآراء: من هو ذاك الإنسان الذي تمنّى/ الإسكندر الأكبر بأن يكون مثله وشبهه؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023