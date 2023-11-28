المؤتمرنت -

العدوان على غزة.. 16 ألف شهيد و6 آلاف مفقود

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني الأخير على قطاع غزة، الذي استمر 48 يوماً على التوالي، بلغت حتى الآن 16 ألف شهيد، و35 ألف جريح، و6 آلاف مفقود.



وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في تصريحات خلال تفقدها للجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، إن هناك 35 ألف جريح في قطاع غزة بحاجة إلى العلاج وسط منظومة صحية مدمرة في القطاع بسبب العدوان، مشيرة إلى أن هناك 26 مستشفى من أصل 35 في غزة باتت خارج الخدمة بسبب الاستهداف الموجه لها.



ونوهت إلى أنه تم، حتى الآن، استقبال 470 جريحا من قطاع غزة في المستشفيات المصرية، معربة عن أملها في أن يتم التنسيق لخروج المزيد من الجرحى خلال الأيام المقبلة.



كما شددت على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة، الذي يعاني شحا شديدا في التغذية والإعاشة والأدوية واللوازم الطبية، مؤكدة أن القطاع بحاجة إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.