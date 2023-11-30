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المؤتمر نت - رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، ونوابه وجميع قيادات المؤتمر، وكافة أبناء الشعب اليمني، بالعيد الـ56 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر المجيد

الأمين العام يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال ويؤكد أن اليمن ستنتصر على المحتلين الجدد

المؤتمرنت -
الأمين العام يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال ويؤكد أن اليمن ستنتصر على المحتلين الجدد
رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، ونوابه وجميع قيادات المؤتمر، وكافة أبناء الشعب اليمني، بالعيد الـ56 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر المجيد.. فيما يلي نصها:

الأخ/ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم

تحية طيبة وبعد

باسمي ونيابةً عن كافة أعضاء الأمانة العامة وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه، ارفع اليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد الـ56 للاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر، ومن خلالكم إلى كافة الشعب اليمني العظيم بهذه المناسبة العظيمة والخالدة في أفئدة ووجدان أبناء الشعب اليمني.

ان الاحتفاء بهذا العيد الوطني يمثل فرصة لإحياء الاهداف والقيم والمبادئ الوطنية التي انجزتها وحققتها الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر والتي كان في مقدمتها طرد المحتل البريطاني من جنوب الوطن رغم بقائه الطويل جاثما على صدر شعبنا ،الا ان النصر كان حليف شعبنا والذي تحقق بفضل التضحيات التي قدمها الثوار والاحرار في سبيل نيل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية وبدء عهد جديد بات لشعبنا فيه صوته بين بقية الامم.

واذ علينا التذكير بالتضحيات التي قدمت في سبيل تحقيق الاستقلال الوطني فان من الواجب علينا ان نجدد الدعوة لأبناء شعبنا لممارسة حقوقهم المكفولة والمشروعة في مقاومة ومواجهة اشكال الاحتلال الجديد الذي يراد له ان يعيد مصادرة حرية واستقلال اليمنيين وتجزئة وحدتهم الجغرافية والبشرية بدعاوى متجددة ،وهنا نحيي وبإكبار كل ما يقوم به المقاومون من ابناء المحافظات الجنوبية ضد المحتلين وقواتهم ونؤكد ان النصر سيكون حليفهم كما كان حليف ابائهم واجدادهم ضد المحتلين والغزاة السابقين واخرهم المحتل البريطاني.

مرةً أخرى نهنئكم بهذه المناسبة الوطنية الغالية ومن خلالكم إلى نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، سائلين الله العلى القدير أن يمن عليكم بموفور الصحة ويوفقكم لخدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.

كُل عام وأنتم وشعبنا اليمني بخير،،

أخوكم/
غازي أحمد على محسن
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام








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