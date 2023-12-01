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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأح صادق امين أبو راس، برقيات تهانٍ من الهيئات التنظيمية للمؤتمر (البرلمانية - الوزارية - الشوروية - الرقابة التنظيمية) بمناسبة العيد الـ56 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر

هيئات المؤتمر تهنئ ابوراس وتؤكد أن اليمنيين سيكررون الانتصار على المحتلين الجديد

المؤتمرنت -
هيئات المؤتمر تهنئ ابوراس وتؤكد أن اليمنيين سيكررون الانتصار على المحتلين الجديد
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأح صادق امين أبو راس، برقيات تهانٍ من الهيئات التنظيمية للمؤتمر (البرلمانية - الوزارية - الشوروية - الرقابة التنظيمية) بمناسبة العيد الـ56 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.

وهنأت الهيئات المؤتمرية رئيس المؤتمر ومن خلاله نوابه وقيادات المؤتمر وأبناء الشعب اليمني كافة بهذه المناسبة، مؤكدين أن الثلاثين من نوفمبر 1967م، سيظل عنواناً للشموخ والعزة، وانتصار للإرادة اليمنية للتخلص من المحتل البريطاني الغاصب وواحدة من أعظم الدروس التي تتجسد فيها الإرادة والكبرياء في سجل ثورات الأخرى في تاريخنا الحديث.

واعتبرت هيئات المؤتمر الاحتفاء بعيد الاستقلال بمثابة إحياء لإرادة اليمنيين التواقة للحرية والرافضة لأي شكل من أشكال الاستبداد، والأحتلال الذي تمارسه اليوم قوة الغزو الجديدة ضد شعبنا اليمني بمسميات مختلفة كما أنه تأكيد على حق شعبنا في مقاومة هؤلاء المحتلين وطردهم.

وباركت هيئات المؤتمر العملية النوعية التي نفذتها القوات البحرية اليمنية في البحر الأحمر، وأدت إلى اقتياد سفينة تابعة للمحتل الصهيوني وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الذي يتعرض اليوم لحرب إبادة همجية.

وجدد رؤساء الهيئات المؤتمرية العهد بالوقوف خلف قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلةً بالأخ صادق أمين أبوراس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، والوفاء والولاء لتنظيمهم ولوطنهم.








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