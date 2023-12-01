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المؤتمر نت - المرتفع الجوي السيبيري.. تحذير عاجل من الأرصاد

مرتفع جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد

المؤتمرنت -
مرتفع جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ24 ساعة القادمة، نتيجة لتعمق المرتفع الجوي السيبيري.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران و صعدة، مع إحتمال تشكل الصقيع الخفيف مع ساعات الفجر.

وقد يكون الطقس بارداً في محافظات إب وشمال الضالع، وبارداً نسبياً في هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الجوف وغرب مأرب.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 10-26 عقدة مع هبات تصل إلى 32 عقدة على أرخبيل سقطرى والساحل الغربي والشرقي ومدخل باب المندب وخليج عدن.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار : 5.4، صنعاء : 5.6، عمران : 6، السدة: 8.5، المحويت : 10 درجات.

ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة، حاثاً المزارعين على حماية محاصيلهم الزراعية.

وحذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والساحل الغربي والشرقي ومدخل باب المندب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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