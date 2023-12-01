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المؤتمر نت - خرجت في العاصمة صنعاء اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة في شارع المطار تحت شعار "مع فلسطين جاهزون لكل الخيارات"

مسيرة حاشدة في صنعاء دعماً لفلسطين

المؤتمرنت -
مسيرة حاشدة في صنعاء دعماً لفلسطين
خرجت في العاصمة صنعاء اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة في شارع المطار تحت شعار "مع فلسطين جاهزون لكل الخيارات".

ورفعت الحشود المشاركة في المسيرة الشعارات المعبرة عن موقف الشعب اليمني المساند والداعم للمقاومة الفلسطينية في اتخاذ كل الخيارات المناسبة لردع العدو الصهيوني الذي استأنف عدوانه الوحشي والبربري على قطاع غزة مرتكبا المزيد من المجازر بحق الأطفال والنساء.

وأكد المشاركون في مسيرة "مع فلسطين جاهزون لكل الخيارات" المضي في مقاطعة السلع والمنتجات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني كسلاح فعال ومتاح من شأنه إلحاق الكثير من الخسائر بالعدو الصهيوني.

وأشاروا إلى أهمية الاستمرار في التصعيد حتى دحر آخر جندي صهيوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبين القوات المسلحة اليمنية الاستمرار في توجيه الضربات الموجعة لكيان العدو الصهيوني حتى يوقف عدوانه وجرائمه بحق المدنيين في غزة.

وأكد بيان صادر عن المسيرة ألقاه وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال – عضو اللجنة العليا لنصرة الأقصى ضيف الله الشامي استمرار الشعب اليمني في الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين المحتلة على كل المستويات والاصعدة، والحشد والتعبئة الجهادية حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حريته وسيادته واستقلاله وزوال العدو الصهيوني المحتل والمجرم.

وأشار البيان إلى خروج الشعب اليمني يأتي تعزيزا لارتباطه الديني والمبدئي والإنساني بقضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرارا في تقديم المواقف الايمانية المشرفة من منطلق الارتباط بالقرآن الكريم ووحدة الأمة ونصرة المظلوم ومواجهة الباطل ودعما واسنادا للبطولات التي سطرها ولا زال يسطرها أبطال الجهاد والمقاومة في فلسطين المحتلة في كل مدنها في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم.. لافتا إلى أهمية الاستمرار في رفع مستوى الوعي لدى شعوب الأمة بخطورة العدو وكشف إجرامه وترسيخ عداوته كما رسخها القرآن الكريم.

ووجه الدعوة لكل الأطر العالمية من أنظمة وحكومات ومنظمات دولية إلى تجريم الصهيونية كفكر إجرامي يسعى إلى احتلال الشعوب وتدميرها وإبادة أهلها والتعامل مع كل شعوب العالم بأنهم لا حق لهم في الحياة.

وأدانت المسيرة البيان الصادر عن الدول الصناعية السبع والذي حاولوا فيه التبرير للكيان الصهيوني المجرم مشروعية الجرائم الفظيعة التي ارتكبها ولا زال يرتكبها في فلسطين المحتلة في مخالفة للقانون الدولي الذي يتغنون به باعتباره كيانا محتلا غاصبا مجرما، وأن الحق الشرعي والكامل هو للشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل والدفاع عن أرضه وسيادته وحريته وحقه في الحياة بكرامة وإنسانية.

وحذر البيان النظام الامريكي والعدو الصهيوني من أي تصعيد جديد في فلسطين.. مؤكدا أن الموقف المبدئي والثابت للشعب اليمني يحتم عليه الاستمرار في التصعيد نصرة لإخواننا في فلسطين المحتلة.

وطالب البيان بسرعة ملاحقة ومحاكمة القادة الامريكيين والاسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر الابادة الجماعية والتطهير العرقي كمجرمي حرب.

وأهاب بالشعب اليمني المجاهد العظيم وكل شعوب الأمة الاسلامية الاستمرار الجاد والفعال والمتواصل في حملات المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والاسرائيلية والشركات الداعمة لها.








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