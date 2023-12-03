المؤتمرنت -

غزة.. 316 شهيداً خلال 24 ساعة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إنه أحصى 316 شهيداً جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأكد المكتب الحكومي، أن جيش الاحتلال ارتكب 23 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضاف أنه “لا يزال مئات الشهداء تحت الأنقاض جراء مجازر إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية”.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 15 ألفا و523 شهيداً، وارتفاع عدد المصابين إلى 41 ألفا و316 جروحهم متفاوتة.