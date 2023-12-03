الأحد, 03-ديسمبر-2023 الساعة: 09:49 م - آخر تحديث: 09:40 م (40: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من هو ذاك الإنسان الذي تمنّى/ الإسكندر الأكبر بأن يكون مثله وشبهه؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه أحصى 316 شهيداً جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية

غزة.. 316 شهيداً خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
غزة.. 316 شهيداً خلال 24 ساعة
قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إنه أحصى 316 شهيداً جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المكتب الحكومي، أن جيش الاحتلال ارتكب 23 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف أنه “لا يزال مئات الشهداء تحت الأنقاض جراء مجازر إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 15 ألفا و523 شهيداً، وارتفاع عدد المصابين إلى 41 ألفا و316 جروحهم متفاوتة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: تسليم آلية لصندوق النظافة في حجة
ثقافة: الآثار تتسلم 121 قطعة أثرية من الجوف
مجتمع مدني: كيف تتغلب على الشعور بالوحدة؟
فنون ومنوعات: فنان لبنانيّ ينجو من الموت بأعجوبة
علوم وتقنية: تحذير هام من استخدام أدوية نزلات البرد
مجتمع مدني: الشؤون الاجتماعية تحيي ذكرى الشهيد
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
مجتمع مدني: وقفة تضامنية لجامعة الاتحاد لنصرة غزّة
ثقافة: الماجستير بامتياز في الإعلام للباحث محمد العميسي
رياضة: ريال مدريد يستعيد الصدارة بنقاط غرناطة
رياضة: نيوكاسل يعمّق جراح يونايتد في البريميرليغ
رياضة: ميلان يعزّز مركزه ولاتسيو ينتصر
رياضة: أرسنال يعبر وولفرهامبتون ويعزز صدارته
عربي ودولي: شهيد فلسطيني برصاص العدو الصهيوني
عربي ودولي: استهداف دبابةً صهيونيةً غرب جباليا
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر
أخبار: 15207 شهداء منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: إستحقاقا حتميا لتضحيات جسيمة .. قيادات سياسية تهنئ أبو راس بعيد الاستقلال
اقتصاد: بورصة مسقط تسجل أعلى قيمة تداول
عربي ودولي: القسام تقصف تل أبيب بدفعة صاروخية
رياضة: يوفنتوس يهزم مونزا ويتصدر مؤقتاً
ثقافة: وزارة السياحة تحيي الذكرى السنوية للشهيد
أخبار: توقعات بطقس بارد إلى شديد البرودة
أخبار: الهياشي مهنئا أبو راس .. 30 نوفمبر نبراساً دائما لمواجهة الغزاة عبر العصور
أخبار: مرتفع جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023