المؤتمرنت -

الجوبي يحذّر من تقلبات جوية حادة

توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي، حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الـ24 ساعة المقبلة يصاحبها موجة باردة وانخفاض في الرطوبة وذلك بالتزامن مع انحسار الضغط الجوي المرتفع، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم من الضريب.



وقال الفلكي الجوبي: "انحسار الضغط الجوي المرتفع ومقداره 1017 مليبار"، مضيفاً أن "برد الوقوف سيأتي، وهناك مخاوف من حدوث ضريب للمحاصيل الزراعية بسبب انخفاض نسبة الرطوبة".



وأوضح الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، أنه يتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة وصحواً في المرتفعات الوسطى، حيث تتراوح درجات الحرارة ظهراً 23°، وصباحاً 5°، والرطوبة 42%، ورياح نشطة سرعتها 12 كم في الساعة.



وأشار إلى أن الأجواء بالمرتفعات الغربية صحوة ورطبة نسبياً، معتدلة إلى باردة ورياحاً سرعتها 11 كم في الساعة، وستتراوح درجات الحرارة ظهراً 25°، وصباحاً 14°، والرطوبة 55%.



وذكر الفلكي اليمني أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الصحراوية طقساً صحواً جافاً، معتدل إلى بارد، والرياح ستكون سرعتها 11 كم في الساعة، فيما درجات الحرارة بعد الظهر 28°، والفجر 13°، والرطوبة صباحاً 36%.



ولفت الجوبي إلى رياح نشطة تصل سرعتها 26 كم في الساعة على المناطق الساحلية وأجواءً صحوة ورطبة نسبياً، دافئة، فيما تكون درجات الحرارة ظهراً 31°، وصباحاً 25°، والرطوبة 73%.