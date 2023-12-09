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المؤتمر نت - أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة "يونيسف" الأممية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، اليوم السبت، أن "قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم على الأطفال"

"يونيسف": أطفال غزة في أخطر مكان بالعالم

المؤتمرنت -
"يونيسف": أطفال غزة في أخطر مكان بالعالم
أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة "يونيسف" الأممية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، اليوم السبت، أن "قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم على الأطفال".

وقالت خضر، في بيان نشره موقع المنظمة الأممية الإلكتروني: "قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم على الأطفال بعدما أجبر حوالي مليون طفل على النزوح قسرًا من منازلهم".

وأضافت أن "التقارير تفيد بأن العشرات من الأطفال يقتلون ويصابون يوميًا. أحياء بأكملها، حيث كان الأطفال يلعبون ويذهبون إلى المدارس، تحولت إلى أكوام من الأنقاض، بلا حياة فيها".

وتابعت: "لقد ظلت اليونيسف والجهات الإنسانية الأخرى تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع. يصف فريقنا الموجود على الأرض لقاءه بأطفال فقدوا أطرافهم ومصابين بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفال أصيبوا بالصدمة بسبب العنف المستمر الذي يحيط بهم".

وأوضحت أن "القيود والتحديات المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة هي حكم آخر بالموت على الأطفال".

وأكدت أن "الكميات التي يتم إدخالها ليست كافية على الإطلاق مقارنة بمستوى الحاجة، وأصبح توزيع المساعدات يمثل تحديًا أكبر من أي وقت مضى بسبب القصف ونقص الوقود".

كما حذرت من أن "النظام الإنساني ينهار، لا سيما في ظل الضغط الشديد الناجم عن التدابير المفروضة بعد انتهاء وقف إطلاق النار، حيث يدفع السكان بشكل أكبر نحو اليأس".








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