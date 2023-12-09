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المؤتمر نت - أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، الإجهاز على قوتين خاصتين إسرائيليتين بعد وقوعهما في كمينين بقطاع غزة

القسام توقع قوتين للاحتلال الإسرائيلي بكمينين في غزة

المؤتمرنت -
القسام توقع قوتين للاحتلال الإسرائيلي بكمينين في غزة
أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، الإجهاز على قوتين خاصتين إسرائيليتين بعد وقوعهما في كمينين بقطاع غزة.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصدر قيادي في القــسام قوله، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم، إن "قوتين خاصتين إسرائيليتين وقعتا في كمينين داخل حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة، ومقاتلونا تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين وانسحبوا من المكان".

كما أشارت كتائب القسام إلى استهداف غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، لافتة إلى استهداف "دبابة ميركفاه صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105".

بدورها أعلنت سرايا القدس، قصفَها حشوداً من قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المركز الثقافي شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، السبت، إن إسرائيل “لا تكترث” لحياة أسراها في غزة، عقب محاولة فاشلة للاحتلال الإسرائيلي لتحرير الجندي الأسير “ساعر باروخ”، أدت إلى مقتله.

وأضافت في بيان على منصة تلغرام، إن “ما يتصوّره الاحتلال (الإسرائيلي) عن إمكانية تحرير أسراه بطريق القيام بمغامرات غير محسوبة، يؤكّد مجددا أنه لا يكترث لحياة الأسرى الصهاينة في غزة”.

وأوضحت أن “إفشال كتائب القسام محاولة جيش الاحتلال الإرهابي، الوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة لديها، وإيقاع قوات الاحتلال المتقدّمة بين قتيل وجريح، يؤكّد بسالة ويقظة مقاومتنا الباسلة”.

وأكدت حماس إصرارها على المُضيّ في طريق “إفشال كل خطط (الجيش الإسرائيلي) وأهدافه في قطاع غزة”.








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