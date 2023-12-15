المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 15 ديسمبر

في مثل هذا اليوم 15 ديسمبر، سقط عشرات الشهداء والجرحى في جرائم يندى لها جبين الإنسانية ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في عدد من المحافظات.



ففي 15 ديسمبر 2015، استشهد عشرة مواطنين وأصيب عشرون آخرون، في غارات شنها طيران العدوان على قرية بني الحداد بمدينة حرض في محافظة حجة.



واستشهد خمسة مواطنين وأصيب أربعة آخرون جراء ثلاث غارات لطيران العدوان استهدفت مبنى فرع شركة النفط بمحافظة ذمار، كما استشهد مواطنان واحترقت سيارة في غارة لطيران العدوان على سيارة مواطن في الطريق العام بعقبة بيحان محافظة شبوة.



وفي محافظة الحديدة استشهد مواطنان جراء غارتين لطيران العدوان على نادي حيس الرياضي والاجتماعي مديرية حيس، وأسفرتا أيضاً عن تضرر عدد من المباني المجاورة للنادي.



واستشهد خمسة أفارقة بينهم امرأة إثر غارات للطيران المعادي على الخط العام في منطقة البقع بمديرية كتاف محافظة صعدة.



وشن طيران العدوان غارتين على الكسارة بمنطقة المحجر في مديرية همدان بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في المنازل المجاورة، واستهدف بخمس غارات مناطق كوفل والمشجح بمديرية صرواح في محافظة مأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد خمسة مواطنين وأصيب 12 آخرين جراء تفجير قنابل يدوية من قبل مرتزقة العدوان في سوق الحرية بمديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز، فيما شن الطيران غارتين على مديرية المخا، وغارتين على مدينة تعز، واستهدف المرتزقة منزل أحد المواطنين وأحرقوا سيارة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة في منطقة بير باشا.



وأصيب المواطن محمد عبدالله فارس إثر غارة شنها طيران العدوان على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، كما شن أربع غارات على منطقة رحوب بمديرية برط العنان، وغارة على منطقة حام بمديرية المتون أسفرت عن أضرار كبيرة في منازل المواطنين.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على منطقة الضيعة بمديرية شدا خلفت أضراراً مادية بممتلكات المواطنين، وغارتين على معسكر البقع وأخرى على منطقة طخية بمديرية مجز، وغارتين على منطقة آل قراد بمديرية باقم الحدودية، وتعرضت مناطق متعددة في المديرية ومديرية منبه لقصف صاروخي.



واستهدف الطيران المعادي بغارة منطقة المجاوحة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين، فيما قصف المرتزقة بقذائف المدفعية مناطق الحمدة والروضة والحزم بمديرية حريب القراميش، في محافظة مأرب خلفت أضراراً كبيرة فيها.



طيران العدوان شن غارة على مزارع الجر بمديرية عبس وأربع غارات على منطقة المزرق بمحافظة حجة، وغارة على منطقة العرفاف بمديرية دمت في محافظة الضالع، وغارتين على منطقة الجبانة بمديرية الصليف في محافظة الحديدة وغارة على خزانات المياه في جزيرة كمران، وثلاث غارات على رأس عيسى شمال مدينة الحديدة.



وفي 15 ديسمبر 2017، استشهد 23 مواطناً وأصيب أربعة آخرون جميعهم من عمال القات في غارتين شنهما طيران العدوان على سوق منطقة آل الشيخ بمديرية منبه وسيارة أحد المواطنين في المنطقة بمحافظة صعدة، كما استشهدت امرأتان وتضررت ممتلكات المواطنين ومنازلهم في غارة على منطقة والبه بمديرية الظاهر.



طيران العدوان شن في المحافظة نفسها غارة على مسجد بمديرية غمر ما أدى إلى تدميره بالكامل، وغارتين على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر وغارة على منطقة الرصيفات بمديرية كتاف، كما شن خمس غارات على مجازة في عسير، وغارتين على وادي جارة في جيزان.



واستشهد ثمانية مواطنين وأصيب 15 آخرون جراء استهداف طيران العدوان سوق النجيبة في منطقة الهاملي بمديرية موزع محافظة تعز.



وشن طيران العدوان ست غارات على مناطق المخدرة وجبل بحرة وشرق سوق مديرية صرواح في محافظة مأرب، بينما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين في المديرية.



الطيران المعادي شن سبع غارات على مديريتي حرض وميدي، وغارتين على مديرية عبس بمحافظة حجة، وغارة على منطقة الساق بمديرية عسيلان في محافظة شبوة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهدت طفلة ونفق عدد من المواشي، في غارتين شنهما طيران العدوان على منطقة وادي كلابة في مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة، كما شن غارة على منطقة عاتكة بعزلة بني حسن القريبة من عزلة العساكرة ووادي كلابة.



واستشهد مواطن جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارة على منطقة الفازة بالمديرية وغارتين شمال شرق حيس، وألقى قنابل ضوئية غرب مدينة الحسينية.



واستهدف المرتزقة بالمدفعية منطقة الفازة في مديرية التحيتا ومدينة الشعب السكنية بمدينة الحديدة، وقصفوا حي 7 يوليو بـ 15 قذيفة مدفعية وأكثر من 50 طلقة بالمعدلات الثقيلة، كما قصفوا منازل المواطنين في قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي بأكثر من 35 قذيفة مدفعية والعيارات الرشاشة المختلفة، وأطلقوا 11 قذيفة مدفعية باتجاه مصنع كمران.



وأصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على منطقة قهرة النص بمديرية سحار وغارة على منطقة آل علي بمديرية رازح وغارة على مديرية شدا الحدودية خلفت أضراراً مادية في ممتلكات المواطنين.



وتعرضت مديرية باقم لثلاث غارات جوية وقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف على منازل ومزارع المواطنين وتمشيط بمروحيات الأباتشي على ممتلكات المواطنين.



وشن طيران العدوان غارة استهدفت مزرعة مواطن في عزلة الشعافل السفلی بمديرية الخبت في محافظة المحويت، أسفرت عن أضرار فيها.



وفي 15 ديسمبر 2015، استحدثت جرافات عسكرية للمرتزقة تحصينات قتالية شمال شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، واستهدف المرتزقة بالقصف الصاروخي والمدفعي والرشاشات مناطق متفرقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.



كذلك استهدف المرتزقة بالرشاشات مناطق متفرقة في مديرية حيس، وتعرضت مناطق جنوب وشرق مثلث مقبنة في المديرية لاستهداف مكثف بالأسلحة الرشاشة، واستهدفوا منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة، ومزارع المواطنين شمال قرية المنقم في مديرية الدريهمي بصاروخي كاتيوشا.



وفي المحافظة نفسها، قصف المرتزقة بأكثر من 27 قذيفة مدفعية ومشطوا بالعيارات الثقيلة والمتوسطة قرى الشجن والجريبة والخباتية في مديرية الدريهمي، واستهدفوا منزلين جنوب الشجن بأطراف مديرية الدريهمي بقذائف المدفعية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان ست غارات على مديريات مدغل ورحبة وماهلية بمحافظة مأرب، وغارتين على منطقة مجازة في عسير.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي أربع غارات على منطقة الجاح بمديرية التحيتا، فيما قصف المرتزقة بـ 154 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة، مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 15 ديسمبر 2021، استشهد مواطنان أحدهما طفل وأصيب ثلاثة آخرون بغارة لطيران العدوان على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.



واستشهد طفلان وجرح ثلاثة بينهم امرأة جراء استهداف طيران العدوان لمنزلهم في منطقة المرير شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة، كما أصيب طفلان بغارة للطيران على قرية المرابيد شرق مديرية الجراحي.



وشن الطيران المعادي الحربي غارتين على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا والطيران التجسسي ثلاث غارات على حيس ، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



واستهدف طيران العدوان بغارتين المركز الفني التابع للمؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة ذهبان في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، وشن غارة جوار مستشفى اليتيم في شارع الثلاثين بمديرية معين، وغارتين على منطقة الحفا بمديرية السبعين.



وشن طيران 11 غارة على منطقة البلق بمديرية الوادي، وخمس غارات على مديرية الجوبة، وثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية حرض، وغارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد الطفل سعيد محمد عبدالله علي أبوعشة البالغ من العمر 11 عاماً، بانفجار مقذوف به أثناء رعيه للأغنام في منطقة الفرع بمديرية رحبة. بمحافظة مأرب.



وشن الطيران التجسسي ثلاث غارات على مديرية حيس، في وقت قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة واستحدثوا تحصينات قتالية في الجبلية بمديرية التحيتا بالمحافظة نفسها وفي مديرية مقبنة بمحافظة تعز.