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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي بصاروخين بحريين مناسبين

"رفضتا التحذيرات".. صنعاء تستهدف سفينتين جديدتين

المؤتمرنت -
"رفضتا التحذيرات".. صنعاء تستهدف سفينتين جديدتين
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي بصاروخين بحريين مناسبين.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان تلاه خلال مسيرة (مع غزة حتى النصر): "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات ( MSC Alanya إم إس سي ألانيا “و” MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم) كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين".

وأكد أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية.

وأوضح أن القوات المسلحة اليمنية تطمئن كافة السفن المتجهة الى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً.. مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.

كما أكد العميد سريع استمرار القوات المسلحة اليمنية في منع كافة السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى ادخال ما يحتاجه إخواننا الصامدين في قطاع غزة من غذاء ودواء.








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