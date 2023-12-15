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المؤتمر نت - شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، اليوم، طوفانا بشريا لنصرة غزة والشعب الفلسطيني تحت شعار "مع غزة حتى النصر"

طوفان بشري في صنعاء نصرةً لغزة

المؤتمرنت -
طوفان بشري في صنعاء نصرةً لغزة
شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، اليوم، طوفانا بشريا لنصرة غزة والشعب الفلسطيني تحت شعار "مع غزة حتى النصر".

ورفعت الحشود المشاركة في المسيرة، العلمين اليمني والفلسطيني والشعارات واللافتات المؤكدة على مواصلة الاستنفار والتعبئة العامة والاستعداد والجهوزية التامة للجهاد وخوض المعركة ضد العدو الصهيوني الإرهابي، وتحرير الأقصى الشريف من دنس اليهود المغتصبين.

وباركت الجماهير المحتشدة، عمليات القوات المسلحة اليمنية لمنع مرور السفن الإسرائيلية وأي سفن متجهة إلى الكيان الصهيوني الغاصب من البحرين الأحمر والعربي، حتى يتم إدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

وعبرت الحشود عن الفخر والاعتزاز بالموقف اليمني المتقدم في نصرة الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الباسلة، والذي غير المعادلة وشكل ضغطا كبيرا على العدو الصهيوني وكبده خسائر فادحة.

وطالب المشاركون في المسيرة الكبرى، القوات المسلحة والقوة البحرية بالاستمرار في عملياتها النوعية حتى يوقف العدو الصهيوني الأمريكي عدوانه وحصاره على الشعب الفلسطيني بشكل كامل.

وأكدوا أن العمليات التي تقوم بها القوات البحرية ضد السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني، هو الرد المناسب على ما يمارسه من جرائم وحصار خانق على قطاع غزة.

وأشار بيان صادر عن المسيرة، إلى أن موقف الشعب اليمني من المعركة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال وكل جبهات الجهاد والمقاومة، نابع من إيمانه بالقضية وحتمية المواجهة مع أعداء الأمة.. مؤكدا أن الشعب لن يهدأ له بالٌ والعدو الصهيوني يمعن في قتل الأطفال والنساء، وهو يرى مشاهد الإجرام الإسرائيلي الأمريكي الوحشي بحق إخوانه في فلسطين.

وأكد استمرار الشعب اليمني بتقديم كل ما يستطيع ويتطلع إلى المزيد من العمليات المؤلمة للعدو الصهيوني حتى يرتدع عن إجرامه وبطشه ووحشيته.. لافتا إلى أن خروج الشعب اليمني هو نصرة وتأييدا ومباركة لكل العمليات، واستعداد لخوض معركة الشرف والكرامة مع العدو الصهيوني المجرم.

كما أكد البيان، أن صواريخ اليمن ومسيراته لن تتوقف حتى يتوقف العدو الصهيوني عن عدوانه ومجازره وجرائمه.

وعبر عن مباركة الشعب اليمني للقرار الشجاع والمبدئي للقوات المسلحة اليمنية بمنع مرور السفن من وإلى الموانئ المحتلة في فلسطين حتى يتم توفير وإدخال الاحتياج الكامل لإخوانه في غزة وفلسطين من الغذاء والدواء والوقود.

ووجه التحية لرجال الجهاد والرباط المقدس على كل الجبهات والمحاور مع العدو، والذين يقدمون المواقف البطولية والتاريخية في مواجهة العدو الصهيوني.

وجدد البيان التأكيد للعالم أجمع بأن اليمن لا يبحث عن الخصومة مع أي دولة من دول العالم بل يمد يد العلاقات الندية القائمة على الاحترام وحفظ السيادة لكل بلد، ماعدا العدو الصهيوني المجرم.. لافتا إلى أن التحذيرات المتتالية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن بمنع التعامل مع هذا الكيان الصهيوني يجب أن تؤخذ على محمل الجد من الجميع.

وأوضح أن من ساند ووقف في طريق تحقيق أهداف الشعب اليمني في نصرة فلسطين لن ينل سوى الخزي والعار.. مؤكدا استمرار موقف اليمن الثابت والمبدئي في نصرة الأشقاء في فلسطين عموما وغزة خصوصا حتى تحقيق النصر الكامل وزوال الكيان الصهيوني المجرم.

ودعا البيان، الشعوب العربية والإسلامية للخروج عن صمتهم وألا يصمتوا كما صمت حكامهم، فمن لم يسجل موقفا مشرفا في مواجهة العدو الصهيوني اليوم فلن يجد الشرف والكرامة بعد ذلك.

وأكد بيان المسيرة استمرار حملة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والاسرائيلية والشركات الداعمة لها.. داعيا أحرار الأمة إلى الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية كأقل ما يمكن فعله نصرة للأشقاء في فلسطين.

وكان الشاعر نشوان الغولي ألقى قصيدة، معبرة عن قوة وثبات موقف اليمن قيادة وشعبا لنصرة غزة والشعب الفلسطيني ودعم فصائل المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب.








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