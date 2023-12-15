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المؤتمر نت - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

18800 شهيد منذ بدء العدوان على غزة

المؤتمرنت -
18800 شهيد منذ بدء العدوان على غزة
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفاد المكتب في بيان نشره عبر منصة تلغرام، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف إصابة"، بعد مرور سبعين يوما على الحرب في غزة.

وكانت الحصيلة السابقة، التي تم إعلانها الخميس، هي 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأردف أن ثمانية آلاف من القتلى هم من الأطفال فيما بلغ عدد القتلى من النساء 6200 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبخصوص استهداف الصحفيين قال المكتب الإعلامي: "ضمن الحرب الإسرائيلية على الصحفيين والإعلاميين استهدف جيش الاحتلال اليوم وبشكل متعمد طاقم قناة الجزيرة للمرة الرابعة على التوالي في جريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي"

وتابع "أسفر استهداف اليوم عن إصابة الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، وإن ذلك يأتي في إطار ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية الفاضحة لجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين".








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