المؤتمرنت -

قصف جوي يمني يستهدف جنوب فلسطين المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن سلاح الجو المسير في القوات المسلحة نفذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.



وأشار إلى أن العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء الشعب اليمني العظيم وأبناء الأمة.



وأكد العميد سريع استمرار القوات المسلحة اليمنية في عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على الصامدين في قطاع غزة.