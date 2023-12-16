المؤتمرنت -

الموت يغيب أمير دولة عربية

اعلن تلفزيون الكويت، ظهر اليوم السبت، في بيان للديوان الأميري، وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.



وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف

الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".



وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937، وتولي قيادة دولة الكويت منذ 29 سبتمبر 2020.



وقد أعلن مجلس الوزراء الكويتي تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية لمدة ثلاثة أيام.